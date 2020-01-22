Общество

На Псковской дистанции пути не очищаются полосы отвода железной дороги от несанкционированных свалок бытовых отходов

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, в ходе которой установлены нарушения в деятельности Псковской дистанции пути (филиала ОАО «РЖД»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, ответственными лицами данной дистанции не приняты меры к очистке полосы отвода железной дороги от несанкционированных свалок бытовых отходов.

В этой связи Псковским транспортным прокурором начальнику дистанции пути внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.