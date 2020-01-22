Общество

Лидия Драгунова призывает жителей региона принять участие в российско-белорусском проекте «Цифровая звезда»

Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает исторический международный проект «Цифровая звезда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутат Лидия Драгунова, являющаяся заместителем председателя союзной организации межпарламентского сотрудничества, призывает жителей Псковской области присоединиться к этой патриотической акции.

«В первую очередь, проект «Цифровая звезда» ориентирован на молодёжь. Его задача – собрать и сохранить в цифровом формате данные о памятниках и местах крупных сражений советских войск на территории Союзного государства, - рассказала депутат. – Каждый участник проекта должен сфотографировать памятное место, связанное с историей Великой Отечественной войны, и с помощью специально разработанного мобильного приложения загрузить фото на интернет-портал, обозначив геолокацию, добавив текстовое описание и поставив свою отметку об авторстве».

Лидия Драгунова подчеркнула, что на территории Псковской области находится множество памятных мест, связанных с войной. «Мы должны помнить события тех лет, помнить историю нашего региона, историю наших семей, историю наших братских народов. Проект «Цифровая звезда» объединит молодёжь двух стран на общее дело во имя сохранения памяти о тех, кто отдал жизни ради мира на земле», - сказала парламентарий.

По итогам подготовительной работы по оцифровке памятников России и Беларуси в базе уже собраны более 1000 памятных мест. Информация пользователей перед размещением в общей базе данных проверяется на корректность. Каждому памятному месту система автоматически присваивает уникальный QR-код, по которому может осуществляться поиск.

Зарегистрироваться для участия в проекте «Цифровая звезда» можно по ссылке.