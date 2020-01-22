Общество

Псковская гордума удовлетворила требования прокуратуры и обозначила определение понятия «дворовая территория»

Псковская городская Дума удовлетворила требования прокуратуры Пскова и внесла в новую редакцию Правил благоустройства определение понятия «дворовая территория». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 30 января сообщили на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных внесением изменений в Правила благоустройства города.

«По требованию прокуратуры, в первый раздел проекта внесено понятие «дворовая территория». Если коротко, это земельный участок в общей долевой собственности собственников помещений данного дома. В дворовую территорию входит земельный участок, на котором размещены дом и иные объекты для благоустройства и технического обслуживания», - отметила заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова.

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Также на Светлана Макарова добавили, что, кроме того, в Правила благоустройства города изменения вносятся поэтапно: «Реализация предлагаемых норм позволит зрительно и в короткие сроки улучшить состояние города».

Помимо этого, в новой редакции Правил уточняется понятия «озелененной территории общего пользования» и понятие «неразграниченная территория». Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что изменения в Правилах будут рекомендоваться и выноситься на рассмотрение. После чего - будут размещены на сайте города.