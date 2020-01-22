Общество

Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом сообщает портал Lenta.ru.

Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался. Пассажиров попросили оставаться пристегнутыми, но Собчак заявила, что не намерена этого делать и покинула борт.

Самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап. Позже на место прибыли сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол. В своем Telegram-канале Собчак сообщила, что самолет не мог взлететь полтора часа из-за режима «закрытого неба» над аэропортом.