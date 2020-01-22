Общество

Итоги встреч облизбиркома с председателями региональных отделений партий подведут завтра на совещании

Одно из важнейших направлений работы Избирательной комиссии Псковской области обозначено, как взаимодействие с политическими партиями региона. В январе 2020 года были организованы встречи с партийными лидерами, чтобы обозначить направления совместной работы.

В ходе встреч партийные лидеры высказали пожелания по организации большей открытости и информированности партий и населения о работе Избирательной комиссии области. Для решения данной задачи было принято решение о создании официальных групп ТИК районов в социальных сетях, планируется, что с помощью соцсетей вырастет вовлеченность граждан в выборные кампании и сам избирательный процесс.

Региональный лидер фракции «Справедливая Росссия» Олег Брячак рассказал, что на встрече партии и председателя облизбиркома ключевыми вопросами стали те проблемы, которые возникают в период предвыборной кампании. «В первую очередь я хочу сказать, что Игорь Сопов произвел на меня очень положительное впечатление. Очень приятно видеть, что новый председатель избирательной комиссии налаживает контакты с ведущими политическими силами региона. Видно, что он стремится к тому, чтобы сделать избирательный процесс на территории региона максимально прозрачным и вернуть доверие населения к выборам», - заявил Олег Брячак.

Также партийцы выразили заинтересованность во взаимодействии с избирательными комиссиями в рамках самого выборного процесса. Были высказаны просьбы об организации более плотной работы с партиями и лично кандидатам в процессе предвыборных кампаний. «Многие заинтересованы в том, чтобы Избирательная комиссия Псковской области больше информировала кандидатов о том как оформлять и подавать документы, о сроках их подачи. В рамках нашей программы расширения и усовершенствования работы в сфере информационной политики мы обязательно продумаем эти вопросы», - рассказал Игорь Сопов.

В рамках дальнейшего сотрудничества широко обсуждаются вопросы работы Молодежной избирательной комиссии. Отмечается, что данной комиссии присущ такой же функционал как и Избирательной комиссии Псковской области и она является перспективной «кузницей кадров», поэтому многих партийных лидеров интересовал порядок делегирования членов в Молодежную избирательную комиссию.

31 января в 11:00 в малом зале Псковского областного Собрания депутатов в рамках подготовки к выборам в единый день голосования Избирательная комиссия Псковской области организует совещание с руководителями государственных органов, региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области.

Напомним, к обсуждению будут предложены следующие темы: о предстоящих избирательных кампаниях в 2020 году; внедрение новых избирательных технологий; итоги проверок Сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий в 2019 году; рекомендации по финансировании избирательных кампаний политических партий и кандидатов при подготовке и проведении выборов.