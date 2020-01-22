Общество

В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески

Власти Пскова решили внести в новую редакцию Правил благоустройства города изменения, разграничивающие понятия «реклама», «городская информация» и «вывески». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о таком разграничении 30 января сообщили на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных изменениям Правил благоустройства города.

Как отметила заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова, в новой редакции проекта будут регламентироваться требования к знакам городской информации: к информации на ней, к их конструкциям.

«В действующей редакции имеет место смешение понятий «информация», «вывеска», «знаки адресации», а проект установит, в чем будет выражаться разница», - добавила Светлана Макарова.

Также она подчеркнула, что раздел, который регламентируются рекламные конструкции, останется без изменений. Кроме того, в новой редакции будет содержаться обязанность для правообладателей зданий и сооружений установить знаки адресации.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что с учетом высказанных предложений и дополнений следует дополнить проект и администрацией муниципалитета внести в гордуму.

Напомним, рабочая группа для проработки изменений Правил благоустройства была создана 22 ноября. С 1 февраля по 31 марта проект по внесению изменений в Правила был вынесен на обсуждение гражданам, и, со слов Светланы Макаровой, все были учтены все обоснованные предложения.