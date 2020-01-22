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Общество

Комплекс мер соцподдержки населения обсудили Михаил Ведерников и Наталья Тудакова во время рабочей встречи

30.01.2020 21:29|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем фракции «Справедливая Россия» областного Собрания депутатов Натальей Тудаковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В первую очередь речь зашла о принятом сегодня законе, вводящем на территории региона полный запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции. Документ на рассмотрение парламентариев внес глава региона. Губернатор обратил внимание, что при подготовке законопроекта были учтены и предложения, проработанные Натальей Тудаковой, и поблагодарил руководителя фракции «Справедливая Россия» за активную позицию в решении социальных вопросов жителей области.

«Очень хорошо, когда решение на федеральном уровне еще не принято, а мы уже просчитываем риски для наших детей, школьников, выходим с законодательной инициативой, чтобы эта продукция не продавалась на территории области. Важно, когда мы работаем на опережение, видим приближающуюся проблему и оперативно принимаем меры», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Наталья Тудакова акцентировала внимание, что сама является мамой подростка, поэтому прекрасно понимает, насколько актуален этот вопрос. Депутат регионального парламента сообщила, что за последнее время она провела несколько проверок торговых точек, где опасная продукция свободно продавалась. В ходе повторного рейда установлено, что с витрин она снята.

Руководитель фракции подчеркнула, что в последнее время власть региона и областное Собрание ведут плодотворную совместную работу. «Спасибо за то, что вы учитываете мнение депутатского корпуса в своей работе», — заметила она. Так, парламентарий обратила внимание на расширение использования регионального материнского капитала, особенно в части приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Наталья Тудакова сообщила, что именно этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с избирателями. «Это позволит проводить качественную профилактику, быстрее обнаруживать заболевания у детей, эффективнее их лечить», - заметила она.

Напомним, что дополнительные направления использования средств материнского капитала губернатор региона Михаил Ведерников в начале декабря обсуждал на встрече с многодетными матерями. После проработки вопроса глава региона выступил с законодательной инициативой ввести социальную карту для обладателей регионального материнского капитала. Соответствующий закон был принят уже в конце декабре прошлого года.

В ходе общения Наталья Тудакова также выступила с предложением проработать механизм снижения суммы первого взноса ипотечного кредитования для молодых семей. Таким образом, покупка жилья для данной категории станет доступнее. Глава региона отметил, что возможность реализации этой инициативы обязательно будет рассмотрена, в том числе и с привлечением кредитных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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