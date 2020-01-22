Общество

Псковичей хотят обязать бороться с борщевиком у себя на земельных участках

Собственников земельных участков в Пскове собираются обязать бороться с борщевиком. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, регламентирующее это требование учли в новой редакции Правил благоустройства города. Об этом власти муниципалитета сообщили 30 января, на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных изменениям Правил благоустройства.

«В новой редакции устанавливается перечень документов о сносе зеленых насаждений. Соответствующий раздел также дополнен правилом, что все обладатели земельных участков будут должны бороться с борщевиком», - отметила заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова.

Также она добавила, что новая редакция регламентирует и работы по посадке зеленых насаждений. В перечень входят клумбы, газоны, деревья и тому подобное.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что с учетом высказанных предложений и дополнений следует дополнить проект и администрацией муниципалитета внести в гордуму.

Напомним, рабочая группа для проработки изменений Правил благоустройства была создана 22 ноября. С 1 февраля по 31 марта проект по внесению изменений в Правила был вынесен на обсуждение гражданам, и, со слов Светланы Макаровой, все были учтены все обоснованные предложения.