Общество

Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - сказал Турчак.

По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа. «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать», - сказал Турчак, обращаясь к президенту.

«Согласен», - сказал Путин.