Общество

Житель Гдовского района совершил фиктивную постановку на учет иностранки

67-летний житель Гдовского района обвинялся в фиктивной постановке на учет гражданки иностранного государства в своем доме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 1 ноября 2019 года подсудимый, предварительно договорившись с иностранной гражданкой и выступая в качестве принимающей стороны, оформил фиктивную постановку ее на учет по адресу его места жительства, не имея при этом намерения предоставить ей жилое помещение для проживания.

Вместе с тем подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, способствовал раскрытию и расследованию преступления, в связи с чем судом с учетом позиции государственного обвинителя принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.