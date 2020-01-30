Общество

За неуплату алиментов гдович приговорен к исправительным работам

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который не платил алименты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что, являясь трудоспособным и здоровым гражданином, подсудимый не трудоустроился, достоверно зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, уплату алиментов не производил, чем нарушил нормы действующего закона.

Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно).

Учитывая позицию государственного обвинителя суд назначил указанному гражданину наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка осужденного ежемесячно до совершеннолетия ребенка.