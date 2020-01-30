Общество

Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

Министерство обороны России в преддверии 75-летия Ялтинской конференции рассекретило пакет документов как советская армия и флот готовились к приему высокопоставленных гостей и обеспечивали их безопасность, пишут «Известия».

Судя по опубликованным данным, как вполне реальная рассматривалась угроза воздушных налетов. Директива штаба Черноморского флота предписывала для прикрытия береговой линии и предотвращения внезапного удара со стороны моря установить дальний морской дозор в составе двух подводных лодок.

Также в период проведения конференции были получены разведданные об особой активности немецкой агентуры и планах германского командования по уничтожению лидеров союзников, рассказал «Известиям» генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

По его словам, советская контрразведка была информирована о каждом шаге немцев, и они так и не смогли подступиться к Ливадийскому дворцу, где проходила встреча лидеров стран-союзников.

Военный историк Алексей Исаев отметил, что обнародованные документы содержат мельчайшие подробности плана охраны и обороны места встречи и показывают: советские генералы прекрасно понимали возможности немцев и делали всё, чтобы исключить любые инциденты.

В рассекреченных документах также впервые обнародована информация о том, как прибывали иностранные делегации. Из закрытых архивов извлечены также многочисленные фотоснимки, ранее нигде не публиковавшиеся.