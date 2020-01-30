Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

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Более половины опрошенных (59%) жителей мира признались, что считают себя счастливыми. Однако россияне, как выяснилось, менее счастливы, по сравнению с другими людьми на Земле. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Как показало исследование, в России в конце 2019 года число несчастных и недовольных жизнью составило около 18% респондентов, число довольных - 42%. Этот показатель свидетельствует о резком сокращении уровня счастью у россиян, так как подобные проценты были семь лет назад, то есть в 2013 году.

«За два года индекс упал более чем в 2 раза», - уточняет газета.

В целом в мире признали себя несчастливыми лишь 11% опрошенных в 46 странах.

Опрос проводился в декабре 2019 года. В нем поучаствовали 45 тысяч человек в 46 странах мира. При этом в России было опрошено 1,5 тысячи жителей.