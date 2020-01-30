Общество

Псковский филиал принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России

Псковский филиал принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России. Мероприятие было посвящено итогам работы в 2019 году, результатам выполнения программы развития Академии ФСИН России на 2017-2020 годы и приоритетным направлениям совершенствования деятельности вуза с учетом реализации концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, с докладами выступили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов и его заместители по направлениям деятельности, которые отметили, что минувший год для вуза прошел в стабильном развитии по всем направлениям деятельности.

В режиме видео-конференц-связи на расширенном заседании ученого совета с докладом о результатах работы Псковского филиала Академии ФСИН России в 2019 году, состоянии текущего развития филиала и перспективах его развития выступил заместитель начальника академии - начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.

Участники расширенного заседания ученого совета Академии ФСИН России подчеркнули, что главная задача образовательной организации - обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы России.