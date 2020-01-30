Общество

По требованию прокуратуры протокол общего собрания жильцов дома 15 на улице Горького о перепланировке признан недействительным

По требованию прокурора города Пскова протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме признан недействительным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, по обращению собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме № 15 по ул. Максима Горького в городе Пскове, проведена проверка правомерности перепланировки жилого помещения.

В ходе проверки установлено, что администрацией города Пскова издано постановление о согласовании переустройства и перепланировки квартиры, расположенной в указанном доме. Основанием для его вынесения послужило решение общего собрания собственников помещения о согласии на перепланировку и перевод жилого помещения в нежилое, а также об уменьшении общедомового имущества. По результатам проведения общего собрания собственников помещения составлен протокол.

При этом ряд собственников помещений участие в общем собрании не принимали, согласия на уменьшение размера общего имущества собственников помещений при переустройстве, перепланировке квартиры не давали, что свидетельствует о нарушении требований жилищного законодательства.

В этой связи прокуратурой города Пскова в Псковский городской суд направлен иск о признании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом № 15 по ул. М.Горького в г. Пскове недействительным.

Требования прокурора судом удовлетворены, реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.