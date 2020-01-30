Общество

Более 400 тысяч рублей задолжал пскович по алиментам

Прокуратурой города в рамках проведения проверки соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве в ОСП по ВАПД по городу Пскову и Псковскому району УФССП России по Псковской области выявлен факт неуплаты гражданином средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе проверки установлено, что в период времени с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года включительно без уважительных причин в нарушение решения суда гражданин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка не перечислял.

Задолженность гражданина по уплате алиментов по состоянию на 11 июля 2019 года составляла 437508,52 рублей.

Таким образом, гражданин, являясь обязанным к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В отношении гражданина прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по указанной статье, которое рассмотрено мировым судом, требования прокурора удовлетворены, и гражданину назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.