Общество

В России предлагают заключать трудовые договоры в электронном виде

С 1 апреля по 31 декабря в России пройдёт эксперимент, которые предполагает перейти на заключение и хранение трудовых договоров в электронном виде. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в феврале, пишет «Парламентская газета».

Предлагается провести эксперимент по ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками. Законопроект разработан правительством в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусматривает переход на цифровое взаимодействие предпринимательского сообщества и государства, в том числе в части заключения и хранения трудовых договоров и внедрения кадрового документооборота в электронном виде. Эксперимент планируется провести с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Авторы инициативы отмечают, что в 2018 году Минтруд России и ряд организаций уже провели эксперимент по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений. В итоге отработали механизмы ведения и применения этих документов при наличии их бумажных версий. В рамках эксперимента, предусмотренного законопроектом, дублирование документов на бумажном носителе не предполагается. При этом устанавливается, что работодатели участвуют в эксперименте по их добровольному согласию, самостоятельно определяют виды документов, которые будут оформлять в электронном виде. При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при внесении изменений в них с использованием информационной системы работодателя будут применяться усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и работника.