Общество

Ломбардам могут запретить выдавать займы под залог недвижимости

Правительство предлагает ввести в России реестр ломбардов и уточнить правила работы этих организаций. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в феврале, пишет «Парламентская газета».

Законопроект, разработанный кабмином и принятый в первом чтении 6 ноября, устанавливает, что ломбарды не смогут выдавать займы под залог недвижимости. Предусматривается, что размер максимального займа в ломбарде не может превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом порядок оценки невыкупленных предметов повышается с 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Время работы ломбардов предлагают продлить на три часа - до 23.00. Сейчас они работают с 8.00 до 20.00.

Документ вводит норму о том, что слово «ломбард» нельзя будет использовать в наименовании юрлиц, сведения о которых не внесены в государственный реестр ломбардов. Вести этот реестр будет Центробанк. Госпошлина за внесение сведений в перечень ломбардов составит 1,5 тысячи рублей. Как ранее сообщил член Комитета Госдумы по финрынку Евгений Шулепов, работа над законопроектом шла два года, и в ней приняли участие Правительство, Центробанк, парламентарии и представители бизнеса.