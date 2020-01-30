Общество

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения. В ВОЗ уточнили название: «острое респираторное заболевание 2019-nCoV».

Как пишет «Российская газета», при этом главные рекомендации организации относительно того, как можно остановить распространение коронавируса, не содержат новых шагов. В частности, рекомендовано:

принять меры по раннему распознаванию болезни,

изолировать больных,

отследить их контакты.

Все это уже выполняют эпидемиологические и медицинские службы всех стран.

В Москве сегодня состоится очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения вируса, которым руководит Татьяна Голикова. В частности, должен быть решен о режиме авиасообщения с Китаем.