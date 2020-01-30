Общество

Защиту кандидатской диссертации для аспирантов предлагают сделать обязательной

В итоговую аттестацию программ аспирантуры могут включить обязательную защиту диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в феврале.

Автором документа выступило правительство России, пишет «Парламентская газета».

Инициативой предлагается отказаться от проведения государственной итоговой аттестации, сохранив все академические права обучающихся, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу. При этом устанавливается, что аспиранты должны будут пройти итоговую аттестацию с последующей защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

Авторы отмечают, что для обеспечения осуществления контроля качества образовательной деятельности по программам аспирантуры устанавливается, что органы по контролю и надзору в сфере образования смогут проводить внеплановые проверки организаций, осуществляющих работу в сфере образования.

Как указано в пояснительной записке, итоговую аттестацию будут проводить в форме оценки диссертации на предмет её соответствия критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание учёных степеней. Также предполагается возможность досрочной защиты диссертации, в этом случае аспирант будет считаться успешно прошедшим итоговую аттестацию.

В сопроводительных документах к тексту законопроекта авторы указывают, что предлагаемая в новелле модель программ аспирантуры принципиально отличается от той, которая существует сегодня. При этом образовательные организации по-прежнему будут устанавливать контрольные цифры приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.