Общество

Александр Козловский: Народное бюджетирование позволит наладить более эффективные отношения между людьми и властью

Законопроект «Единой России» о народном бюджетировании, поддержанный президентом, позволит в ближайшие годы наладить более доверительные и эффективные отношения между людьми и властью, которая должна быть им полезна. Такое мнение высказал секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

По его словам, народный бюджет - это единственный алгоритм, который позволяет включить широкий круг активных жителей в процесс управления территорией через непосредственное участие в формировании бюджета. «Реализация этой идеи даст возможность более рачительно, по-хозяйски расходовать бюджетные средства, направлять их на решение именно тех проблем, на которые, с точки зрения населения, необходимо обратить внимание в первую очередь», - цитирует слова Александра Козловского пресс-служба регионального отделения партии.

Он также отметил, что подобная практика народного бюджетирования с 2015 года существует в городе Великие Луки. «Наработан уникальный опыт, который позволяет Псковской области считать себя одним из активнейших регионов-сторонников и практиков народного бюджета. Региональное отделение «Единой России», все члены партии уже приступили к обсуждению дальнейших шагов в этом направлении», - сказал Козловский.