Общество

На территории Псковской области управлением Россельхознадзора отозвано 10 деклараций о соответствии на продукцию растительного происхождения

В 2019 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу Ленинградской и Псковской областям, прекращено действие 10 деклараций о соответствии на партии пшеницы, кормового ячменя, кукурузы и пшеничной крупы «Артек», общим весом 5,3 тонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

При осуществлении плановых и внеплановых выездных проверок по соблюдению требований нормативных документов в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки должностными лицами управления Россельхознадзора были установлены нарушения требований технических регламентов «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции». Юридическими лицами не были проведены в полном объёме исследования зерна по показателям уровня содержания пестицидов, вредных примесей в зерне и токсичных элементов, а также осуществлен выпуск в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов по зараженности вредителями хлебных запасов.

По выявленным в 2019 году нарушениям юридическим лицам выдано 8 предписаний о прекращении действия деклараций, информация о которых была направлена в Федеральную службу по аккредитации для внесения сведений в единый реестр зарегистрированных деклараций о соответствии.

Отметим, что в 2018 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Управлением Россельхознадзора, было прекращено действие 6 деклараций о соответствии на продукцию растительного происхождения. Причинами стали исследования зерна и продуктов его переработки, проведенные не в полном объеме, а также выпуск в обращение продуктов переработки зерна, не соответствующих требованиям нормативных документов по безопасности.