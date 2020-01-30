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Общество

В Госдуме предложили организовывать бесплатное питание для студентов-очников

31.01.2020 10:04|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме предложили начать бесплатно кормить студентов, которые учатся на дневной форме обучения в российских вузах. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на RT.

По его мнению, молодые люди проводят в высших учебных заведениях почти целый день. У них может и не быть возможности приготовить себе еду и принести ее.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы», - подчеркну депутат.

По его данным, в некоторых российских вузах уже предоставляют питание для студентов из социально незащищенных слоев населения. Однако он отметил, что для осуществления инициативы придется собрать большое количество подтверждающих документов.

Известно, что Власов уже направил обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Источник: Псковская Лента Новостей
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