Общество

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии изменяется график приема

С 1 февраля в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия осуществляется во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также в первую и третью субботу каждого месяца с 09.00 до 12.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



Прием юридических лиц по вопросам частной охранной и детективной деятельности в понедельник и среду с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00.



Отделения лицензионно-разрешительной работы на районном уровне осуществляют прием физических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частных охранников во вторник и четверг с 09.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, а также третью субботу каждого месяца с 08.30 до 12.30.



Телефоны для справок: (8112) 73-41-16, (8112) 73-41-15.