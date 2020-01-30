Общество

Елена Полонская подписала постановление о создании нового Совета по молодежной политике при главе Пскова

Глава Пскова Елена Полонская подписала постановление о создании нового Совета по молодежной политике при главе города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте муниципалитета. Документом также утверждено Положение о Совете, Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов в Совет и состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и ряд других сотрудников аппарата гордумы.

Напомним, Совет по молодежной политике был создан в Пскове в апреле 2016 года постановлением экс-главы города Ивана Цецерского как консультативно-совещательный орган в целях подготовки предложений и заключений главе Пскова по проблемным и перспективным вопросам деятельности органов местного самоуправления города в сфере молодежной политики. Состав Совета формировался из числа активной молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающей на территории муниципалитета, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере реализации молодежной политики, представителей органов местного самоуправления и утверждается постановлением главы города Пскова.

В соответствии с прежним Положением о Совете данный орган прекращает свою деятельность по инициативе не менее двух третей голосов от общей численности Совета или по инициативе главы города Пскова. В середине декабря 2019 года Елена Полонская подписала постановление о прекращении деятельность прежнего Совета.