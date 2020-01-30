В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов

В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи детских образовательных учреждений. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская.
Главе администрации города Пскова Александру Братчикову поручено:
подготовить информацию совместно с подразделениями ОГИБДД УМВД России по городу Пскову о произошедших фактах дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков на территории Пскова за период с 2019 года по текущий период;
проанализировать дорожную обстановку с целью выявления и определения причин ДТП с участием детей и подростков;
в срочном порядке организовать и провести внеочередное собрание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
по итогам заседания определить основные направления, а также первоочередные меры по усилению эффективности мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков;
организовать при необходимости выездные мероприятия по обследованию улично-дорожной сети, расположенной в районе детских образовательных учреждений, на предмет оценки безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;
поручить управлению образования города Пскова в рамках своей компетенции организовать во внеплановом порядке необходимые мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков во всех учреждениях общего образования;
в срок не позднее 20 февраля представить в адрес главы города Пскова информацию о принятых и запланированных мерах.
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