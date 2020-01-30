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Владимир Путин: Реализация нацпроектов начинается именно с муниципального уровня. ВИДЕО

Реализация нацпроектов начинается именно с муниципального уровня, отметил президент РФ Владимир Путин на прошедшем вчера совете по развитию местного самоуправления.

«Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Механизм прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах, современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффектно и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», - цитирует президента Первый канал.

Обращаясь к совету, Путин еще раз заявил о разрыве между государственной и муниципальной властью, которые разделены действующими положениями Конституции: «Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. Прежде всего, требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур, именно здесь причины многих трудностей в их, в вашей работе. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но они находятся, естественно, здесь, не где-то там, в космическом пространстве, на Луне, они часть нашего общества, страны и системы управления. Их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности, единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России. Напротив четкое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, партнерство деловое – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации».

Вопрос финансирования муниципалитетов не мог не прокомментировать министр финансов Антон Силуанов, как только получил слово: «Хватает ресурсов или не хватает ресурсов у муниципалитетов. на первоочередные задачи хватает, это зарплата, социальные выплаты, все в полном объеме обеспечивается. На остальные хватает? Можно сказать, долг муниципалитетов снижается, как известно, денег много не бывает, все равно есть дополнительные потребности, наш основной приоритет – реализация нацпроектов и послания, но надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен».

Недостаток денег на местах часто связан с некачественным управлением, согласен с Антоном Силуановым новый вице-премьер Марат Хуснулин: «Денег, на самом деле, у нацпроектов огромное количество. Есть все возможности для того, чтобы работать. В то же время, если посмотреть итоги прошедшего года, по нацпроектам федеральный бюджет исполнен на 94%, региональный бюджет на 90, муниципальный на 84. надо понять, в чем причина. Ведь это же огромные деньги, которые, на самом деле, не дошли до населения. А от того, насколько мы быстро и качественно организуем нацпроект, зависит, как население будет нас поддерживать».

До 2024 года нацпроекты обойдутся в почти что 26 триллионов рублей. Эти деньги нужны, например, на развитие культуры на местном уровне.

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«Те 300 домов культуры, которые построены и отремонтированы в рамках нацпроекта, это всего 3% от общей потребности. А заявок, обеспеченных документацией, к нам поступило почти на 10 миллиардов рублей. Мы просили бы рассмотреть возможность увеличить финансирование программы восстановления сельских ДК в два раза, начиная с 2021 года», - выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.