ОПФР по Псковской области: получить консультацию по пенсионным вопросам жители региона могут несколькими способами

По телефону 8 800 775 7950 и по телефонам горячей линии, которые работают во всех учреждениях ПФР области, жители региона могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства.
Номера телефонов «горячих линий» Управлений и Клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области
|
Район
|
Номер телефона горячей линии
|
Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе
|
8 (81141) 2-34-31
|
Клиентская служба ПФР в Гдовском районе
|
8 (81131) 2-17-31
|
Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе
|
8 (811 36) 9-35-72
|
Клиентская служба ПФР в Дновском районе
|
8 (81135) 2-53-51
|
Клиентская служба ПФР в Красногородском районе
|
8 (81137) 2-11-37
|
Клиентская служба ПФР в Куньинском районе
|
8 (81149) 2-18-84
|
Клиентская служба ПФР в Локнянском районе
|
8(81139) 2-13-35
|
УПФР в Невельском районе (межрайонное)
|
8 (81151) 2-54-03
|
Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе
|
8 (81143) 2-14-49
|
Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе
|
8 (81144) 2-12-50
|
УПФР в Опочецком районе (межрайонное)
|
8 (81138) 2-26-00
|
УПФР в Островском районе (межрайонное)
|
8 (81152) 3-15-90
|
Клиентская служба ПФР в Палкинском районе
|
8 (811-45) 2-10-28
|
Клиентская служба ПФР в Печорском районе
|
8 (81148) 2-44-68
|
Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе
|
8 (81133) 2-16-12
|
УПФР в Порховском районе (межрайонное)
|
8 (81134) 2-29-97
|
Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе
|
8 (81142) 2-16-50
|
Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе
|
8 (81146) 2-34-31
|
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|
8 (81147) 2-19-06
|
Клиентская служба ПФР в Себежском районе
|
8 (81140) 2-11-08
|
Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе
|
8 (81132) 5-11-97
|
УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району
|
8 (81153) 4-69-48 4-69-25
4-69-11
|
Клиентская служба ПФР в Усвятском районе
|
8 (81150) 2-13-82
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81
По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в клиентскую службу ПФР, либо задавать вопрос через он-лайн приемную сайта ПФР.
Также территориальные органы Пенсионного фонда Псковской области продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.
В 2019 г. в Псковской области было принято 2489 заявлений о консультировании по телефону с использованием кодового слова, подробную консультацию по телефону получили более 1367 человек.
Тем, кто оформил в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону Горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.
Добавим, что специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.