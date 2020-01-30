Общество

ОПФР по Псковской области: получить консультацию по пенсионным вопросам жители региона могут несколькими способами

По телефону 8 800 775 7950 и по телефонам горячей линии, которые работают во всех учреждениях ПФР области, жители региона могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам реализации пенсионного законодательства.

Номера телефонов «горячих линий» Управлений и Клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области

Район Номер телефона горячей линии Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе 8 (81141) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Гдовском районе 8 (81131) 2-17-31 Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе 8 (811 36) 9-35-72 Клиентская служба ПФР в Дновском районе 8 (81135) 2-53-51 Клиентская служба ПФР в Красногородском районе 8 (81137) 2-11-37 Клиентская служба ПФР в Куньинском районе 8 (81149) 2-18-84 Клиентская служба ПФР в Локнянском районе 8(81139) 2-13-35 УПФР в Невельском районе (межрайонное) 8 (81151) 2-54-03 Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе 8 (81143) 2-14-49 Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе 8 (81144) 2-12-50 УПФР в Опочецком районе (межрайонное) 8 (81138) 2-26-00 УПФР в Островском районе (межрайонное) 8 (81152) 3-15-90 Клиентская служба ПФР в Палкинском районе 8 (811-45) 2-10-28 Клиентская служба ПФР в Печорском районе 8 (81148) 2-44-68 Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе 8 (81133) 2-16-12 УПФР в Порховском районе (межрайонное) 8 (81134) 2-29-97 Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе 8 (81142) 2-16-50 Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе 8 (81146) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 8 (81147) 2-19-06 Клиентская служба ПФР в Себежском районе 8 (81140) 2-11-08 Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе 8 (81132) 5-11-97 УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району 8 (81153) 4-69-48 4-69-25 4-69-11 Клиентская служба ПФР в Усвятском районе 8 (81150) 2-13-82 УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81

По частным вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться за консультацией непосредственно в клиентскую службу ПФР, либо задавать вопрос через он-лайн приемную сайта ПФР.

Также территориальные органы Пенсионного фонда Псковской области продолжают консультировать граждан по телефону с использованием кодового слова. Оно дает возможность получать консультацию по телефону с использованием персональных данных.

В 2019 г. в Псковской области было принято 2489 заявлений о консультировании по телефону с использованием кодового слова, подробную консультацию по телефону получили более 1367 человек.

Тем, кто оформил в Пенсионном фонде данные о своем кодовом слове, достаточно позвонить по телефону Горячей линии ПФР, назвать идентификационные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность), свое кодовое слово и получить любую консультацию по реализации пенсионного законодательства, включая использование своих персональных данных.

Добавим, что специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.