Общество

Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы

В Псковскую областную клиническую больницу поступило 260 новых функциональных кроватей и тумбочек, а также 100 противопролежневых матрасов.

«Такой замечательный подарок сделал нам благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша». Новая мебель уже поступила в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирурги и другие», - сообщили Псковской Ленте Новостей в областной больнице.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» работает уже более 10 лет и помогает 18 учреждениям в Петербурге и других городах Северо-Запада, среди которых детские дома, дома ребенка, социальные приюты, школы-интернаты, больницы.