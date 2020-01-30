Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
Рекомендовано самой природой
Дима Билан снова в БКЗ!
Дело Гавунаса
В чем гулять в конце зимы?
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
Рейтингомер Командный зачет
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 30.01.2020 20:500 В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески 31.01.2020 11:320 Житель Гдовского района совершил фиктивную постановку на учет иностранки 31.01.2020 11:290 Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы 31.01.2020 11:160 В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов 31.01.2020 11:001 Владимир Путин: Реализация нацпроектов начинается именно с муниципального уровня. ВИДЕО 31.01.2020 10:440 Елена Полонская подписала постановление о создании нового Совета по молодежной политике при главе Пскова
 
 
 
Самое популярное 29.01.2020 17:111 Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют ряд выплат 29.01.2020 14:057 Адвокаты по делу об отмывании псковичами 1,5 млрд рублей: Это дело - звоночек всему бизнес-сообществу 28.01.2020 15:405 В Печорах трое школьников госпитализированы с норовирусом 29.01.2020 13:176 Обвиняемые в отмывании 1,5 млрд рублей псковичи не признают свою вину  30.01.2020 11:435 В Псковской области принят обновленный «закон о тишине»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы

31.01.2020 11:29|ПсковКомментариев: 0

В Псковскую областную клиническую больницу поступило 260 новых функциональных кроватей и тумбочек, а также 100 противопролежневых матрасов.

«Такой замечательный подарок сделал нам благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша». Новая мебель уже поступила в отделения неврологии, офтальмологии, нефрологии и гемодиализа, торакальной хирурги и другие», - сообщили Псковской Ленте Новостей в областной больнице.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» работает уже более 10 лет и помогает 18 учреждениям в Петербурге и других городах Северо-Запада, среди которых детские дома, дома ребенка, социальные приюты, школы-интернаты, больницы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 528 человек
31.01.2020, 11:510 Автоледи за рулем «Ниссана» сбила пешехода в Великих Луках 31.01.2020, 11:450 Исследователи рассказали о последствиях отказа от курения для пожилых 31.01.2020, 11:360 Прокуратура Пыталовского района обязала местную администрацию снести аварийный дом в центре города 31.01.2020, 11:320 Житель Гдовского района совершил фиктивную постановку на учет иностранки
31.01.2020, 11:290 Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы 31.01.2020, 11:240 Псковичей приглашают в Изборск и Печоры на масленичные гуляния 31.01.2020, 11:220 Россию атакуют опасные тропические клопы 31.01.2020, 11:210 На фронте - без перемен
31.01.2020, 11:181 «Дело Луначарского»: Есть ли будущее у молодых музыкантов в Пскове? 31.01.2020, 11:160 В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов 31.01.2020, 11:100 Правительство Чувашии ушло в отставку 31.01.2020, 11:030 У великолучанки из спальни в ее квартире украли золотое украшение
31.01.2020, 11:001 Владимир Путин: Реализация нацпроектов начинается именно с муниципального уровня. ВИДЕО 31.01.2020, 10:440 Елена Полонская подписала постановление о создании нового Совета по молодежной политике при главе Пскова 31.01.2020, 10:300 В России предлагают заключать трудовые договоры в электронном виде 31.01.2020, 10:191 Более 400 тысяч рублей задолжал пскович по алиментам
31.01.2020, 10:191 Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса 31.01.2020, 10:160 В подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии изменяется график приема 31.01.2020, 10:090 Ломбардам могут запретить выдавать займы под залог недвижимости 31.01.2020, 10:070 На территории Псковской области управлением Россельхознадзора отозвано 10 деклараций о соответствии на продукцию растительного происхождения
31.01.2020, 10:041 В Госдуме предложили организовывать бесплатное питание для студентов-очников 31.01.2020, 09:580 Вечер, посвященный юбилею поэта Александра Себежанина, прошел в Пскове 31.01.2020, 09:550 Автомобилистам увеличат штрафы в новой редакции КоАП 31.01.2020, 09:501 Названа причина разводов среди молодых россиян
31.01.2020, 09:490 Ставки по ипотечным кредитам в 2019 году опустились до исторического минимума 31.01.2020, 09:483 Александр Козловский: Народное бюджетирование позволит наладить более эффективные отношения между людьми и властью 31.01.2020, 09:360 Собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации в ПсковГУ состоится 1 февраля 31.01.2020, 09:311 ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией
31.01.2020, 09:280 Псковский филиал принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России 31.01.2020, 09:221 По требованию прокуратуры протокол общего собрания жильцов дома 15 на улице Горького о перепланировке признан недействительным 31.01.2020, 09:182 Индекс счастья россиян снизился до минимума 31.01.2020, 09:171 Еще одного пешехода сбили в Пскове
31.01.2020, 09:121 Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе 31.01.2020, 09:100 Церковь Петра и Павла с Буя. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 31.01.2020, 09:060 Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции 31.01.2020, 08:580 За неуплату алиментов гдович приговорен к исправительным работам
31.01.2020, 08:560 Минометную мину нашли возле опочецкой деревни Мартиново 31.01.2020, 08:553 Стала известна зарплата Медведева на новой работе 31.01.2020, 08:530 Ночью произошел пожар в доме на улице 25 Октября в Острове 31.01.2020, 08:460 Стоимость шенгенской визы для россиян не изменится после введения новых правил
31.01.2020, 08:390 О судьбе «наливаек», снюсов и символов власти 31.01.2020, 08:344 Иван Цецерский: Президент задал новый тон работы муниципальному уровню власти 31.01.2020, 08:340 Автор исторического романа о Довмонте встретится с псковичами на очередных Александро-Невских беседах 31.01.2020, 08:232 В России пообещали выдавать зарплаты по-новому
31.01.2020, 08:110 Житель Гдовского района осужден за кражу аккумулятора 31.01.2020, 07:560 Михаил Ведерников на рабочей встрече с Сергеем Савиным рассмотрел состояние финансового и банковского секторов региональной экономики 30.01.2020, 22:448 Иван Цецерский и новый министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили вопросы взаимодействия 30.01.2020, 22:314 Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании
30.01.2020, 22:215 Псковичей хотят обязать бороться с борщевиком у себя на земельных участках 30.01.2020, 22:010 Обязательные работы назначены жителю Невеля за нетрезвое вождение 30.01.2020, 21:550 КПРФ предлагает закрепить всенародные выборы сенаторов в Конституции 30.01.2020, 21:440 На Псковской дистанции пути не очищаются полосы отвода железной дороги от несанкционированных свалок бытовых отходов
30.01.2020, 21:391 Власти Пскова рассказали о требованиях к наружной рекламе, приведенных в новой редакции Правил благоустройства 30.01.2020, 21:300 Российские соцсети облетело видео с няней, орущей на «маленьких мерзавцев» 30.01.2020, 21:291 Комплекс мер соцподдержки населения обсудили Михаил Ведерников и Наталья Тудакова во время рабочей встречи 30.01.2020, 21:161 Житель Середки может получить 10 лет тюрьмы за удар ножом в грудь знакомого
30.01.2020, 21:060 Псковских застройщиков хотят обязать убирать за собой 300 метров дороги 30.01.2020, 21:000 Россияне стали меньше смотреть телевизор 30.01.2020, 20:500 В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески 30.01.2020, 20:452 Ксения Собчак готовится сделать пластическую операцию
30.01.2020, 20:323 Реальный тюремный срок может получить псковичка за кражу духов из магазинов 30.01.2020, 20:230 Мастер - класс по самоадвокатированию провели юристы для жителей Красногородска 30.01.2020, 20:100 Открыта регистрация на полумарафон «ЗаБег.РФ», который впервые пройдет в Пскове в конце мая 30.01.2020, 20:010 Губернатор поздравил блокадников Ленинграда с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
30.01.2020, 19:510 Условный срок получил житель Невеля за целую серию краж 30.01.2020, 19:440 Более 90 псковских курсантов выпускных курсов отправились в загородный учебный центр 30.01.2020, 19:290 Стартовал второй этап экспертного голосования конкурса «ТОП ЖК» 30.01.2020, 19:272 Пскович через суд пытается добиться восстановления ликвидированных на ближнем Завеличье пешеходных переходов
30.01.2020, 19:031 Итоги встреч облизбиркома с председателями региональных отделений партий подведут завтра на совещании  30.01.2020, 19:010 В Пскове мошенники массово атакуют клиентов Альфа-Банка 30.01.2020, 18:555 Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково 30.01.2020, 18:460 Власти Пскова учли требование прокуратуры и обозначили определение понятия «дворовая территория»
30.01.2020, 18:423 В Псковской области Россельхознадзор запретил к ввозу 18,2 тонны яблок из-за отсутствия маркировки на упаковках 30.01.2020, 18:420 Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда 30.01.2020, 18:145 Лидия Драгунова призывает жителей региона принять участие в российско-белорусском проекте «Цифровая звезда» 30.01.2020, 18:047 Актив «Единой России» в районах Псковской области включается в работу по Посланию президента
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.