Общество

Сайт «Европы Плюс» при помощи нейросети заговорил голосами знаменитостей

«Европа Плюс» запустила новый сайт с уникальным функционалом. Впервые в истории мировой радиоиндустрии новости будут озвучены с помощью нейросети Vera Voice. Искусственный интеллект, созданный командой Тимура Бекмамбетова и компанией «Робот Вера», расскажет пользователям о самых актуальных событиях голосами диджея станции Алексея Мануйлова и популярной певицы Елены Темниковой.

В прямом эфире «Бригады У» всемирно известный режиссёр, продюсер и создатель нового киноязыка screenlife Тимур Бекмамбетов лично представил слушателям радио №1 в России* технологию, благодаря которой это стало возможным — Vera Voice. В её основе комплекс нейронных сетей, способных клонировать голос — для этого достаточно проанализировать запись произношения конкретного человека и сопоставить её с текстовой расшифровкой.

В студии утреннего шоу «Европы Плюс» Тимур Бекмамбетов объяснил, как работает первый сервис, позволяющий воссоздавать речь любого человека на русском языке:

«Vera Voice обучается, слушая реплики спикера. «Переварив» достаточный объём аудиоинформации, алгоритм синтезирует любое слово с точной интонацией говорящего. У этой технологии есть и тёмная сторона. Самая большая проблема — отличить произношение живого человека от компьютерного бота. Нашу программу можно использовать, в том числе, и для того, чтобы распознавать мошенничества в этой сфере».

Свои голоса искусственному интеллекту уже подарили звёзды:

Диджей «Европы Плюс» Алексей Мануйлов:

«Впервые столкнулся с такой интересной и одновременно титанической работой. За три-четыре дня в перерывах между выходами в эфир прямо в студии “Европы Плюс” я записал примерно 700 рандомных фраз и коротких предложений на тему шоу-бизнеса, чтобы Vera Voice создала мой аудиоклон. Играть интонациями не приходилось, было единственное требование — делать минимальные паузы перед знаками препинания. В режиме онлайн вся информация мгновенно обрабатывалась нейросетью».

Певица Елена Темникова:

«Обожаю технологии! Особенно те, которые дают людям одновременно удобство и эмоции. Так складываются звёзды, что довольно часто я становлюсь первооткрывателем IT-инноваций на музыкальном рынке в нашей стране и даже в мире, поэтому с воодушевлением приняла предложение стать, можно сказать, голосовым амбассадором сайта ведущей в России радиостанции и погрузилась в пучину обучения нейронной сети. Это был серьёзный, но крайне увлекательный труд. Рада, что мы уже внедряем в России то, к чему другие страны только присматриваются, задаём тренд. Уверена, что молодая и прогрессивная аудитория оценит этот яркий проект “Европы Плюс”».

Дмитрий Лещев, директор департамента New Media «Европейской медиагруппы»:

«Символично, что радио №1 в России первым в мире начало использовать синтезированные нейросетью голоса для озвучивания новостей. Мы пробуем и внедряем новые технологии, подтверждая нашу лидирующую позицию на рынке не только офлайн, но и онлайн. Стильный и адаптивный дизайн europaplus.ru обеспечивает правильное отображение на разных типах устройств и удобство для всех пользователей. Благодаря обновлённому интерфейсу следить за актуальными новостями из мира музыки, кино и шоу-бизнеса теперь стало ещё удобнее».

Новый сайт «Европы Плюс» позволяет станции шагнуть за рамки традиционного понимания радио: пользователи могут не только слушать прямой эфир, но и смотреть его с помощью видеотрансляций из высокотехнологичной VISUAL STUDIO: круглосуточно работают девять камер (восемь автоматических и одна переносная), шесть HD-экранов, а также видеостена, состоящая из девяти 42-дюймовых панелей.

«Европы Плюс» в Пскове слушайте на частоте 102.1 FM