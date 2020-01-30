Сайт «Европы Плюс» при помощи нейросети заговорил голосами знаменитостей

«Европа Плюс» запустила новый сайт с уникальным функционалом. Впервые в истории мировой радиоиндустрии новости будут озвучены с помощью нейросети Vera Voice. Искусственный интеллект, созданный командой Тимура Бекмамбетова и компанией «Робот Вера», расскажет пользователям о самых актуальных событиях голосами диджея станции Алексея Мануйлова и популярной певицы Елены Темниковой.
В прямом эфире «Бригады У» всемирно известный режиссёр, продюсер и создатель нового киноязыка screenlife Тимур Бекмамбетов лично представил слушателям радио №1 в России* технологию, благодаря которой это стало возможным — Vera Voice. В её основе комплекс нейронных сетей, способных клонировать голос — для этого достаточно проанализировать запись произношения конкретного человека и сопоставить её с текстовой расшифровкой.
В студии утреннего шоу «Европы Плюс» Тимур Бекмамбетов объяснил, как работает первый сервис, позволяющий воссоздавать речь любого человека на русском языке:
«Vera Voice обучается, слушая реплики спикера. «Переварив» достаточный объём аудиоинформации, алгоритм синтезирует любое слово с точной интонацией говорящего. У этой технологии есть и тёмная сторона. Самая большая проблема — отличить произношение живого человека от компьютерного бота. Нашу программу можно использовать, в том числе, и для того, чтобы распознавать мошенничества в этой сфере».
Свои голоса искусственному интеллекту уже подарили звёзды:
Диджей «Европы Плюс» Алексей Мануйлов:
Певица Елена Темникова:
Дмитрий Лещев, директор департамента New Media «Европейской медиагруппы»:
Новый сайт «Европы Плюс» позволяет станции шагнуть за рамки традиционного понимания радио: пользователи могут не только слушать прямой эфир, но и смотреть его с помощью видеотрансляций из высокотехнологичной VISUAL STUDIO: круглосуточно работают девять камер (восемь автоматических и одна переносная), шесть HD-экранов, а также видеостена, состоящая из девяти 42-дюймовых панелей.
«Европы Плюс» в Пскове слушайте на частоте 102.1 FM