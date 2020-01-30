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Общество

Сотрудники псковского ФСИН пресекли проникновения в учреждения ведомства более 79 г наркотиков в 2019 году

31.01.2020 13:31|ПсковКомментариев: 0

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2019 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В работе коллегии принял участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов, заместитель начальника управления специальных программ администрации Псковской области Андрей Павлов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, руководители и представители органов власти, прокуратуры, правоохранительных ведомств, общественных, правозащитных и ветеранских организаций, руководители всех служб и отделов УФСИН, начальники подведомственных учреждений УИС Псковской области.

С докладом по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2019 год выступил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов. Подводя итоги работы за истекший год, он отметил, что в целом обстановка в учреждениях области оставалась управляемой и контролируемой. Общая численность лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, в сравнении с прошлым годом снизилась на 838 и составила 3029 человек или 54% от установленного лимита.

В 2019 году продолжалась целенаправленная работа по недопущению проникновения в учреждения запрещенных предметов и веществ. Так, при попытке доставки изъято денежных средств – 1 млн. 857 тыс. рублей, наркотических средств 79,176 грамм, алкогольных напитков промышленного производства - 2,7 л., средств мобильной связи - 243 единицы. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным задержано 26 граждан, в отношении 22 - материалы направлены в суд, в отношении 4 - возбуждены уголовные дела.

Эффективное обеспечение правопорядка по-прежнему невозможно без взаимодействия всех заинтересованных правоохранительных органов области. В 2019 году УФСИН России по Псковской области и подчиненными учреждениями приняты меры, направленные на повышение результатов в данной сфере деятельности. Так, оперативными аппаратами исправительных учреждений в правоохранительные органы было направлено 277 инициативных сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях и 84 явки с повинной, что способствовало раскрытию 188 преступлений.

Продолжается работа по увеличению количества технических средств надзора в подведомственных учреждениях Псковской области. Так, количество видеокамер, используемых для надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными возросло на 104 единицы.

В сфере производственно-хозяйственной деятельности объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 145 млн. 877 тыс. рублей, что составляет 100,6 % от аналогичного периода прошлого года. Кредиторская задолженность в сравнении с прошлым годом снижена на 5,5млн. руб. В течение 2019 года убытков от производственной деятельности в учреждениях УИС Псковской области допущено не было.

За 12 месяцев прошлого года по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошло 5248 осужденных, что выше на 4,67 % по сравнению с прошлым годом. Уровень привлечения к труду осужденных к обязательным и исправительным работам составил 100 %.

В ответных выступлениях представителями законодательной и исполнительной власти, руководителями правоохранительных органов Псковской области была дана позитивная оценка результатов совместной деятельности в истекшем году и определены вопросы взаимодействия на предстоящий период

В завершение расширенной части заседания коллегии временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов вручил наиболее отличившимся сотрудникам ведомственные награды, а также отметил победителей летней спартакиады среди подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области.

По окончанию заседания коллегии Виктор Леонов поблагодарил коллектив за проводимую работу, обратил внимание сотрудников на недостатки, которые были допущены в отчетном периоде, и поставил задачи на 2020 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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