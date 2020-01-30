Общество

В псковских колониях нарушалось законодательство при расследовании несчастных случаев на производстве

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявлены нарушения требований трудового законодательства при расследовании несчастных случаев, произошедших в разное время с осужденными в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что расследования несчастных случаев, произошедших с осужденными в исправительном учреждении, проведено администрацией ФКУ ИК-5 с нарушением требований положений главы 36 ТК РФ и постановления Минтруда России от 24.10.2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

Кроме того, согласно акту расследования по факту получения травмы осужденным комиссией ФКУ ИК-5 было установлено, что полученная им травма не является производственной и трудоспособность осужденным не была утрачена. Однако материалами проверки объективно подтверждено получение травмы непосредственно в ходе исполнения осужденным своих трудовых обязанностей. В связи с полученной травмой осужденному был выдан листок временной нетрудоспособности, и он находился на больничном почти месяц.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства спецпрокуратурой материалы проведенных проверок направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

По результатам рассмотрения данных материалов ФКУ ИК-5 привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа. Кроме того, по инициативе спецпрокуратуры работниками Государственной инспекции труда в Псковской области проведен обучающий семинар по теме «Порядок расследования несчастных случаев на производстве» для сотрудников исправительных учреждений.