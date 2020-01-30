Общество

ТРК «Акваполис» приглашает псковичей совместить шоппинг и отдых

Предстоящие выходные готовят массу интересных и разнообразных мероприятий в ТРК «Акваполис».

«Совмещать покупки и веселые развлечения всегда приятно. Настроение и отдых по вкусу найдут как взрослые, так и дети. Выбирайте праздник для себя и отдыхайте вместе с нами», - уверяют сотрудники ТРК «Акваполис».





Дайджест развлечений ТРК «Акваполис» на эту неделю:

31 января (птятница), ресторан «Инжир» - певица Елизавета Ковтун. Начало в 21.00, вход свободный. Бронь столов по телефону 20-19-00

1 февраля (суббота), «Игродром» - аппликация из ватных палочек «Зимняя фантазия». Начало в 14.00, вход свободный

1 февраля(суббота), ресторан «Инжир» - певица Елизавета Ковтун. Начало в 21.00, вход свободный. Бронь столов по телефону 20-19-00

2 февраля (воскресенье), в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится программа-путешествие «Орел & Решка». Начало в 15.00, вход свободный.

2 февраля (воскресенье), ресторан «Инжир» - Детская анимационная программа «Фикси праздник с Симкой», анимация, аквагрим и электрические опыты. Начало в 14.00, вход свободный.

Также в любое время можно выбрать понравившийся фильм и сходить в кино, а лучший отдых, по традиции, для детей и взрослых в аквапарке.