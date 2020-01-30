Общество

Андрей Турчак: Закон о запрете высадки детей из транспорта примут во всех регионах

Закон о запрете высадки детей из общественного транспорта будет принят во всех без исключения субъектах Федерации, заявил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте партии.

Глава Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин, комментируя соответствующий закон, который поддержали депутаты Заксобрания субъекта, отметил, что изначально это была инициатива центрального аппарата «Единой России».

«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», - подчеркнул Андрей Турчак.

Ранее замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский рассказал, что с наступлением морозов растет количество обращений о высадках детей из общественного транспорта на мороз, и далеко не всегда на остановках.

Депутат сообщил, что сейчас этот вопрос регулируется региональными нормативными актами. При этом, по его словам, лишь в нескольких субъектах РФ принят документ, запрещающий высаживать детей-безбилетников на мороз.

Он заявил, что «Единая Россия» обратилась к региональным властям и фракциям партии в заксобраниях с требованием принять соответствующие регламенты и постановления как можно скорее.