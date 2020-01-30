Общество

«Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности, заявил Андрей Турчак

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» совместно с министерством здравоохранения работает над тем, чтобы вернуть возможность продажи лекарств с автолавок. Об этом сообщает пресс-служба партии. Соответствующее заявление Андрей Турчак сделал на встрече с врачами, студентами и ординаторами ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» во время своей рабочей поездки в Нижегородскую область.

По словам заведующей отделением поликлиники Областной клинической больницы им. Семашко Евгении Грудзинской, в сельской местности нет аптечных организаций. Пациенты, отметила она, не всегда могут купить себе лекарства, когда получают квалифицированные заключения и клинические рекомендации.

«В Нижегородской области сохранилась и развивается потребкооперация и автолавки покрывают всю территорию региона. Мы сейчас работаем с Минздравом над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок повсеместно», - сказал Турчак.

Он также отметил, что мобильные формы отпуска лекарств можно также организовать в «поездах здоровья», работу которых организует «Единая Россия». «Новое руководство Минздрава эту тему поддержало, и мы планируем принять в ходе весенней сессии Государственной Думы ряд соответствующих поправок в федеральное законодательство», - заявил сенатор.

«Продажу лекарственных препаратов можно наладить и в фельдшерско-акушерских пунктах. К примеру, в Псковской области, конечно, не везде, но такой опыт есть. В ФАПах можно предлагать самые необходимые медицинские товары, а препараты по рецептам должны по-прежнему отпускаться только в аптеках», - предложил Заслуженный врач РФ, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов.