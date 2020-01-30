Общество

Александр Козловский обсудил инициированные президентом изменения с гдовским активом

Серию встреч по реализации Послания президента продолжает в районах Псковской области секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, сегодня, 31 января, он встретился с гдовским активом.

Во время состоявшегося диалога Козловский отметил, что большая часть Послания главы государства Владимира Путина касается решения социальных проблем. И одна из инициатив – организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Участники встречи заметили, что району весьма непросто обеспечить питание в школах. «Нам нужно совместно решить эту задачу, сначала в тех школах, которые технически готовы, а потом и в остальных. Начнем с аудита, поищем адекватные и разумные подходы», - ответил лидер псковской «Единой России».

Затем разговор перешел в плоскость развития муниципалитета в целом, и Александр Козловский сообщил о возможности появления отдельного национального проекта по сельским территориям. В настоящее время, по его словам, эта идея активно обсуждается на федеральном уровне.

Другая реальная перспектива – народное бюджетирование, направленное на решение различных местных вопросов. Соответствующий законопроект «Единой России» и правительства РФ уже поддержал президент. «В случае поддержки этого документа, люди смогут принимать самое непосредственное участие в формировании бюджета, а значит, и в решении проблем города и района. Они смогут выбрать, на что именно потратить определенную часть средств», - уточнил секретарь регионального отделения партии.

Обсудив еще ряд актуальных тем, собравшиеся договорились начать совместную работу по воплощению озвученных планов.