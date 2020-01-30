Общество

Александр Нестерук: Грипп не дошел до Псковской области

В этом году грипп не дошел до Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 31 января, на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в области.

Он отметил, что обычно в феврале фиксируются значительные показатели заболевших гриппом. «Ни одного случая гриппа в Псковской области не зарегистрировано», - подчеркнул Нестерук.

В то же время он отметил, что на территории региона фиксируются другие случаи заболеваний, но их уровни не превышают эпидемические пороги.

Так, 3729 человек заболело в Псковской области на прошлой недели, в частности, 1938 человек оказались больны в Пскове, что ниже эпидпорога более чем на 10%.