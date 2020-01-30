Общество

Президент поддержал идею «Единой России» об увеличении призового фонда конкурса «Муниципальная практика»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей», - сказал Путин.

Также Кидяев обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек, и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей. «Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти», - отметил Кидяев. Соответствующее предложение поддержал министр строительства и ЖКХ.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин очень точно вчера отметил, что именно муниципальный уровень власти – самый близкий к людям. На нас возложена очень серьезная ответственность. Мы должны создать комфортные и безопасные условия проживания жителям в наших муниципалитетах. Кроме того, успешная реализация национальных проектов также невозможна без активного участия в этой работе органов местного самоуправления», - прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Городская среда», глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Он подчеркнул, что муниципалитеты сегодня находятся в фокусе внимания федеральных и региональных властей. «Увеличение поощрения лучших практик муниципалитетов с 40 миллионов до 1 млрд рублей - очень важное и актуальное предложение, которое мы воспринимаем исключительно позитивно, ведь это станет серьезным толчком по дальнейшему развитию наших территорий. И, в первую очередь, что очень важно, от этого выиграют наши жители.