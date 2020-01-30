Общество

В России предлагают штрафовать за нарушение порядка оказания медпомощи

Согласно обнародованному Минюстом проекту нового КоАП, за нарушение порядка оказания медицинской помощи будет введен штраф, в частности для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

«Нарушение обязательных требований порядков оказания медицинской помощи, утверждённых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», - говорится в тексте проекта.

Кроме того, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью граждан или создало угрозу жизни и здоровью, то размер штрафа составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц, до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

«Если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния», - отмечается в документе.