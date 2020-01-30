Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дима Билан снова в БКЗ!
В чем гулять в конце зимы?
Рекомендовано самой природой
Дело Гавунаса
Группа BrainStorm в Пскове
Гражданская пресса в 2019
Рейтингомер Командный зачет
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 30.01.2020 20:500 В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески 31.01.2020 16:120 В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 31.01.2020 16:020 Себежскому таможенному посту МАПП Бурачки исполнилось 25 лет 31.01.2020 15:510 Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве 31.01.2020 15:380 Сайт «Европы Плюс» при помощи нейросети заговорил голосами знаменитостей 31.01.2020 15:330 Александр Нестерук: Маска - единственное надежное средство от инфекций
 
 
 
Самое популярное 29.01.2020 17:111 Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют ряд выплат 29.01.2020 14:057 Адвокаты по делу об отмывании псковичами 1,5 млрд рублей: Это дело - звоночек всему бизнес-сообществу 25.01.2020 16:4912 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 27.01.2020 08:493 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 26.01.2020 20:0726 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Нестерук: Маска - единственное надежное средство от инфекций

31.01.2020 15:33|ПсковКомментариев: 0

Маска - единственное надежное средство, которое позволяет защитить дыхательные органы от респираторных инфекций. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 31 января, на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в области.

Обычные маски нужно менять каждые два часа, а маска с пропиткой требует замены два раза в день.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что маски нужно носить обязательно на работе, студентам и школьникам - на занятиях, в общественном транспорте, а вот на улице их носить не обязательно, так как мала вероятность подхватить инфекцию на улице.

Инфекцию также можно «занести», коснувшись грязной рукой носа или рта.

Спикер также подчеркнул, что за своим мобильным телефоном также нужно следить, так как на нем остаются микробы, здесь поможет обработка гаджета спиртовыми салфетками, салфетками с дезинфицирующими средствами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 559 человек
31.01.2020, 16:180 «Спецтранском» и «Экор.Ос» через суд требуют взыскать с «Экопрома» более 15,6 млн рублей 31.01.2020, 16:120 В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 31.01.2020, 16:020 Себежскому таможенному посту МАПП Бурачки исполнилось 25 лет 31.01.2020, 15:510 Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве
31.01.2020, 15:450 Псковской молодежный центр приглашает на бал 31.01.2020, 15:411 В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса. ВИДЕО 31.01.2020, 15:380 Сайт «Европы Плюс» при помощи нейросети заговорил голосами знаменитостей 31.01.2020, 15:360 «Филиал Рижского проспекта», ремонт дворовых проездов и демонтаж гаражей — Елена Полонская побывала на своем округе
31.01.2020, 15:330 Александр Нестерук: Маска - единственное надежное средство от инфекций 31.01.2020, 15:270 Опрос показал, что Петров и Нагиев - самые красивые мужчины России, после Путина 31.01.2020, 15:240 Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter 31.01.2020, 15:150 «Дело Луначарского» с группой «Постоянные». ВИДЕО
31.01.2020, 15:080 Эксперт: В псковских медучреждениях имеется большой запас препаратов против короновируса 31.01.2020, 15:010 В России предлагают штрафовать за нарушение порядка оказания медпомощи 31.01.2020, 14:520 Стал известен топ-6 организаций Псковской области, уплативших больше всего налогов в федеральный бюджет 31.01.2020, 14:490 «Псков-747» провел свой первый матч в 2020 году
31.01.2020, 14:451 Галина Неваленная: Прививка от гриппа не защищает от короновируса, но привитый человек имеет больше шансов не заболеть 31.01.2020, 14:400 Президент поддержал идею «Единой России» об увеличении призового фонда конкурса «Муниципальная практика» 31.01.2020, 14:340 Подросткам могут ограничить досуг за правонарушения 31.01.2020, 14:210 За недолив топлива на заправках могут ввести штраф с 2021 года
31.01.2020, 14:160 Александр Козловский обсудил инициированные президентом изменения с гдовским активом 31.01.2020, 14:150 В России увеличат штрафы для авиадебоширов 31.01.2020, 14:120 Жители и организации Псковской области стали направлять больше денег в консолидированный бюджет РФ 31.01.2020, 14:111 Александр Нестерук: Грипп не дошел до Псковской области
31.01.2020, 14:040 ТРК «Акваполис» приглашает псковичей совместить шоппинг и отдых 31.01.2020, 14:030 Защиту кандидатской диссертации для аспирантов предлагают сделать обязательной 31.01.2020, 14:000 «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности, заявил Андрей Турчак 31.01.2020, 13:580 Эксперты объяснили разницу между вином в бутылках и в тетра-паках
31.01.2020, 13:570 В Псковской области в 2020 году пройдет 112 избирательных кампаний 31.01.2020, 13:562 Андрей Турчак: Закон о запрете высадки детей из транспорта примут во всех регионах 31.01.2020, 13:550 Соломенных богатырей, колдунов и девиц можно увидеть на новой выставке в Михайловском 31.01.2020, 13:310 Сотрудники псковского ФСИН пресекли проникновения в учреждения ведомства более 79 г наркотиков в 2019 году
31.01.2020, 13:180 Житель Пыталовского района получил условный срок за насилие в отношении полицейского 31.01.2020, 13:020 Налоговики рассказали о способе получить данные по банкротству известных псковичей 31.01.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с группой «Постоянные» 31.01.2020, 12:530 Сегодня можно успеть приобрести билеты за полцены на февральские спектакли Псковского драмтеатра
31.01.2020, 12:480 В псковских колониях нарушалось законодательство при расследовании несчастных случаев на производстве 31.01.2020, 12:250 Задолженность по имущественным налогам жителей Псковской области возросла 31.01.2020, 12:240 Пскович получил ранения в результате подрыва боеприпасов у него в гараже 31.01.2020, 12:241 Под крышей дома своего
31.01.2020, 12:180 Два цифровых избирательных участка появятся в Псковской области в 2020 году 31.01.2020, 12:110 Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур 31.01.2020, 11:580 ОПФР по Псковской области: получить консультацию по пенсионным вопросам жители региона могут несколькими способами 31.01.2020, 11:511 Автоледи за рулем «Ниссана» сбила пешехода в Великих Луках
31.01.2020, 11:450 Исследователи рассказали о последствиях отказа от курения для пожилых 31.01.2020, 11:360 Прокуратура Пыталовского района обязала местную администрацию снести аварийный дом в центре города 31.01.2020, 11:320 Житель Гдовского района совершил фиктивную постановку на учет иностранки 31.01.2020, 11:294 Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы
31.01.2020, 11:240 Псковичей приглашают в Изборск и Печоры на масленичные гуляния 31.01.2020, 11:220 Россию атакуют опасные тропические клопы 31.01.2020, 11:210 На фронте - без перемен 31.01.2020, 11:181 «Дело Луначарского»: Есть ли будущее у молодых музыкантов в Пскове?
31.01.2020, 11:160 В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов 31.01.2020, 11:101 Правительство Чувашии ушло в отставку 31.01.2020, 11:030 У великолучанки из спальни в ее квартире украли золотое украшение 31.01.2020, 11:001 Владимир Путин: Реализация нацпроектов начинается именно с муниципального уровня. ВИДЕО
31.01.2020, 10:440 Елена Полонская подписала постановление о создании нового Совета по молодежной политике при главе Пскова 31.01.2020, 10:300 В России предлагают заключать трудовые договоры в электронном виде 31.01.2020, 10:191 Более 400 тысяч рублей задолжал пскович по алиментам 31.01.2020, 10:191 Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса
31.01.2020, 10:160 В подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии изменяется график приема 31.01.2020, 10:090 Ломбардам могут запретить выдавать займы под залог недвижимости 31.01.2020, 10:070 На территории Псковской области управлением Россельхознадзора отозвано 10 деклараций о соответствии на продукцию растительного происхождения 31.01.2020, 10:041 В Госдуме предложили организовывать бесплатное питание для студентов-очников
31.01.2020, 09:580 Вечер, посвященный юбилею поэта Александра Себежанина, прошел в Пскове 31.01.2020, 09:553 Автомобилистам увеличат штрафы в новой редакции КоАП 31.01.2020, 09:501 Названа причина разводов среди молодых россиян 31.01.2020, 09:490 Ставки по ипотечным кредитам в 2019 году опустились до исторического минимума
31.01.2020, 09:483 Александр Козловский: Народное бюджетирование позволит наладить более эффективные отношения между людьми и властью 31.01.2020, 09:360 Собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации в ПсковГУ состоится 1 февраля 31.01.2020, 09:311 ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией 31.01.2020, 09:280 Псковский филиал принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России
31.01.2020, 09:223 По требованию прокуратуры протокол общего собрания жильцов дома 15 на улице Горького о перепланировке признан недействительным 31.01.2020, 09:182 Индекс счастья россиян снизился до минимума 31.01.2020, 09:171 Еще одного пешехода сбили в Пскове 31.01.2020, 09:121 Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.