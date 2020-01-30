Общество

Александр Нестерук: Маска - единственное надежное средство от инфекций

Маска - единственное надежное средство, которое позволяет защитить дыхательные органы от респираторных инфекций. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук сегодня, 31 января, на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в области.

Обычные маски нужно менять каждые два часа, а маска с пропиткой требует замены два раза в день.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что маски нужно носить обязательно на работе, студентам и школьникам - на занятиях, в общественном транспорте, а вот на улице их носить не обязательно, так как мала вероятность подхватить инфекцию на улице.

Инфекцию также можно «занести», коснувшись грязной рукой носа или рта.

Спикер также подчеркнул, что за своим мобильным телефоном также нужно следить, так как на нем остаются микробы, здесь поможет обработка гаджета спиртовыми салфетками, салфетками с дезинфицирующими средствами.