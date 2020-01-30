Общество

Эксперт: В псковских медучреждениях имеется большой запас препаратов против короновируса

В псковских медучреждениях имеется большой запас препаратов, направленных против короновируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила руководитель регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирина Сивачева сегодня, 31 января, на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в области.

Если в Псковской области появятся инфицированные короновирусом, с лечебными препаратами вопросов не будет, уверена Ирина Сивачева.

Главный врач городской поликлиники Галина Неваленная пояснила, что в медучреждениях с работниками проводят занятия, направленные на информирование о том, как выявлять инфекцию, какие вопросы задавать больным.

«Методические рекомендации доведены до всех специалистов», - заявила спикер.

По словам Неваленной, если пациент обращается к медикам с признаками ОРЗ, в любом случае задаются вопросы - с кем контактировал, где заболел, чтобы понять внутри семьи заболел человек или в какой-либо организации.