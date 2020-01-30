Общество

Себежскому таможенному посту МАПП Бурачки исполнилось 25 лет

Таможенный пост МАПП Бурачки на российско-латвийской границе был создан в составе Себежской таможни приказом государственного таможенного комитета Российской Федерации от 2 февраля 1995 года № 67 в связи с открытием нового пункта пропуска «Бурачки», который был возведен в соответствии с соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики и начал функционировать 18 января 1995 года.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, 25 лет назад штатная численность таможенного поста составляла 91 единицу. Сегодня более 200 человек осуществляют таможенный контроль и таможенное оформление на российско-латвийской границе, на крупнейшем таможенном посту Псковской таможни.

На таможенном посту с 2008 года функционирует стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Количество таможенных осмотров с использованием ИДК в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 40%. В 2019 год проведено 45006 таможенных осмотров товаров и транспортных средств с использованием ИДК. Качество таможенного контроля благодаря использованию высокотехнологичной техники и повышению уровня профессионализма должностных лиц возросло. В 2019 году в результате осмотра транспортных средств с применением ИДК выявлено перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, Выявленные тайники с 72900 пачками сигарет в коробках с «товаром прикрытия», 451,3 кг гашиша внутри топливного бака грузового автомобиля, 161460 евро и 3 кг золота в легковом автомобиле, выявление более 16 тонн сигарет под «товаром прикрытия» являются примерами профессионализма должностных лиц таможенного поста.

С каждым годом благодаря внедрению перспективных технологий увеличивается фактическая пропускная способность таможенного поста. Номенклатура перемещаемых товаров через таможенный пост различна. Товары народного потребления, сложные механические изделия, подакцизная продукция, продукты питания, растительная и животноводческая продукция и многое другое перемещается через таможенный пост, как на вывоз, так и на ввоз в Российскую Федерацию. Растет товаропоток, следующий в Калининград и из Калининграда. В 2019 году каждое третье транспортное средство международной перевозки помещалось под таможенную процедуру таможенного транзита на Калининград.

В 2019 году должностными лицами таможенного постам оформлено на въезд в Российскую Федерацию 87473 легковых транспортных средств, 711 автобусов, на выезд – 77182 легковых транспортных средства и 692 автобуса; на въезд – 96230 транспортных средств международной перевозки, на выезд – 54588 грузовых транспортных средств.

- Поздравляю коллектив таможенного поста с 25-летием. Желаю всем должностным лицам здоровья и удовлетворения от качественного выполнения поставленных перед таможенным органом задач, - отметила начальник таможни Светлана Степанова. – К таможенному посту МАПП Бурачки, его коллективу приковано пристальное внимание и руководства, и подконтрольных лиц. Пусть это внимание будет связано с успехами должностных лиц таможенного поста и таможни в целом.