Общество

Псковичей приглашают принять участие в киберспортивных соревнованиях в марте

Федерация компьютерного спорта Псковской области провела для учащихся школ региона серию ознакомительно-познавательных лекций о компьютерном спорте и информационной безопасности. Лекции прошли в декабре 2019 года и январе 2020 года в Великих Луках, Острове, Печорах, Плюссе, Дно, Локне, Себеже и Красногородске.





Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации компьютерного спорта, школьники познакомились с такими понятиями как компьютерный спорт, спортивная дисциплина, кибербезопасность. Они узнали о первых симптомах игровой зависимости и правилах, которые позволят ее избежать. Особое внимание было уделено развитию и перспективам компьютерного спорта в Псковской области. Всех слушателей также пригласили принять участие в киберспортивных соревнованиях, которые пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» 13-14 марта.



Проект реализуется за счет фонда президентского гранта, полученного Федерацией в октябре 2019 года при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и Комитета по образованию Псковской области.