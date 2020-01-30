Общество

Чиновники поздравили Псковский медицинский колледж с 90-летием и пообещали студентам много работы и хорошие зарплаты

Сегодня Псковский медицинский колледж отмечает 90-летие со дня принятия решения о начале его работы в регионе. В ходе торжественного мероприятия коллектив учебного заведения и его студентов чествовали многочисленные гости, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поздравляя колледж с круглой датой, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заметила, что для учебного заведения это только начало пути. Она сказала, что за долгие годы удалось создать «потрясающий колледж с большими традициями, выпускающий высокопрофессиональные кадры, отличный педагогический коллектив, который понимает все задачи, которые сегодня стоят перед системой здравоохранения». По словам председателя комитета, медработники - это та категория сотрудников, которая особенно востребована на рынке труда. «С распростертыми объятиями наша система здравоохранения ждёт вас», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Она также зачитала приветственный адрес за подписью первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, в котором, в частности, было отмечено, что Псковский медицинский колледж ежегодно выпускает более 100 выпускников по различным специальности, большая часть которых трудоустраивается в медучреждений Псковской области. «Особое внимание вопросам подготовки специалистов уделяется в рамках реализации национальных проектов, - отмечается в официальном адресе. - В наших планах увеличение контрольных цифр приёма студентов, обновление и усовершенствование материально технической базы, развитие центра трудоустройства выпускников оказание мер социальной поддержки преподавателям и студентам».

Вера Емельянова подчеркнула, что профессионализм педагогов колледжа достоин самой высокой оценки и пожелала всем дальнейшего развития и успехов.

Марина Гаращенко отметила, что в течение дня она посетила три медорганизации, и её поразили глаза медперсонала, которые она увидела. По её словам, в них чувствуется тепло, любовь и сострадание к пациентам. Она напомнила, что медик - это самая благодарна и благородная профессия. Более того это ещё и очень интересная работа.

«Работать сегодня здорово, хорошо, есть современное оборудование», - пояснила она, после чего вручила почетные грамоты работникам колледжа.

Глава города Елена Полонская отметила, что Псковский медколледж выпускает специалистов, востребованных во всех медицинских учреждениях города и региона. «Вы первыми встречаете пациентов в стенах медицинских учреждений, - сказала Елена Полонская, - именно вы первыми произносите самые нужные и важные слова поддержки пациентам, именно вы в любое время суток приходите к больным людям». Елена Полонская выразила благодарность за заботу и работу, которую ежедневно выполняют медработники, за постоянную готовность быть рядом.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин присоединился к поздравлениям от имени председателя ПОСД Александра Котова и депутатского корпуса. Пожелав успехов, здоровья и счастья педколлективу, он выразил надежду на то, что выпускники останутся работать в регионе. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы ваше будущее было понятным и хорошим, - сказал он. - Мы хотим, чтобы у вас были хорошие условия труда и очень хорошая зарплата. Мы приложим для этого все свои силы и умения».

Главврач Псковской областной больницы Анатолий Волков в своём приветственном слове сказал, что студенты колледжа выбрали необычайно трудную профессию. По его словам, в подготовке среднего медперсонала не может быть брака. В Псковской облбольнице сегодня работает 437 медсестёр, 80 процентов из них - выпускники колледжа. К словам своего коллеги присоединился главврач Псковской областной больницы Алексей Васильев.