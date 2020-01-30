Общество

Лапароскопическая операция по новой методике проведена 31 января в Пскове

Каждая пятая операция, сделанная в Псковской областной клинической больнице, проводится малоинвазивным способом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такие данные озвучил заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих.

«Доступность эндоскопической хирургии для населения региона с каждым годом увеличивается - в прошлом году лапароскопические операции составили 16,5 % от всех хирургических вмешательств, сделанных в области. Этот показатель в расчете на душу населения у нас в регионе даже выше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы активно развиваем это направление современной медицины: увеличиваем количество операций, повышаем их качество, постоянно учимся», - отметил врач-хирург.

Как рассказал Игорь Дитрих, лапароскопическая операция, проведенная по новой методике, которой ранее не было в арсенале псковских хирургов, состоялась 31 января. Для ее проведения в областную клиническую больницу был приглашен профессор, доктор медицинских наук, член правления общества эндоскопических хирургов РФ, главный хирург больницы св. Георгия в Санкт-Петербурге Георгий Рутенбург. Ассистировали профессору псковские врачи.

«Нас с хирургами из Пскова связывает давняя профессиональная дружба, и поэтому я с большим удовольствием в очередной раз посещаю областную клиническую больницу и рад поделиться с коллегами своим опытом. Операция прошла успешно. Прекрасное оборудование, прекрасный коллектив», - дал комментарий по окончании операции хирург из Санкт-Петербурга.

По словам Игоря Дитриха, о повышении уровня регионального здравоохранения говорят и статистические показатели: уменьшился процент послеоперационных осложнений, сократилось среднее время пребывания на хирургической койке до 7,4 дней. «Этот показатель говорит о том, что хирурги работают интенсивно: ставят диагноз, быстро обследуют, быстро оперируют. Оборот койки увеличивается, и повышается доступность, - пояснил заместитель главного врача областной больницы. - Хотя определенная очередь существует: если у человека паховая грыжа, которую он растил несколько лет, ему придется немного подождать - количество таких операций исчисляется 300-500 в год, но, если у пациента выявлены серьезные «болячки», то, как только поставлен диагноз и проведено дополнительное обследование, он берется на операцию без очереди».

Тем не менее, Игорь Дитрих признал, что учреждения здравоохранения значительно отличаются по уровню предоставления медицинских услуг. Серьезные хирургические вмешательства, по его словам, проводятся только в семи больницах региона: в прошлом году 12 тысяч операций было сделано в областной больнице, 6 тысяч - в Великолукской межрайонной больнице, 4 тысячи - в Псковской городской больнице и примерно по тысяче операций в областном онкологическом центре, детской областной больнице, в Островской и Псковской межрайонных больницах. Все остальные стационары проводят минимальное количество хирургических вмешательств низкой категории сложности.

По мнению Игоря Дитриха, пришло время создать в регионе единую хирургическую службу на базе семи ведущих больниц.

«Из любой точки области до Великолукской межрайонной больницы или до Пскова можно доехать за два часа. В некоторых районах Москвы больше времени понадобится, чтобы доставить пациента до специализированной клиники. Я убежден, что сосредоточение хирургической службы в ведущих стационарах области - это высокое качество операций и безопасность пациентов», - обосновал свою позицию хирург.

Депутат особо подчеркнул, что концентрация хирургической службы в двух крупных городах региона не скажется на общей востребованности больниц в районах.

«Межрайонным больницам есть, чем заниматься: это первичное звено. Раннее выявление онкологических заболеваний, диспансеризация, прививочная работа - это все должно остаться на районном уровне. Но каждый житель Псковской области должен иметь возможность получить современную медицинскую помощь, и если у пациента случился, например, аппендицит, то мы, конечно, должны сделать ему лапароскопическую операцию, а не разрезать живот, как это делалось больше ста лет назад», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Напомним, в ноябре прошлого года в областной клинической больнице бригадой псковских хирургов под руководством Игоря Дитриха была выполнена сложнейшая операция мирового уровня - лапароскопическая резекция поджелудочной железы и селезенки.