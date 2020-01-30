Общество

Губернатор провел рабочее совещание по вопросу выделения земель многодетным семьям в Себежском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева доложила Михаилу Ведерникову, что поступило заявление от жительницы Себежа, которой по закону положено выделение земельного участка. Но получить его заявительница не может, потому что райцентр находится на территории национального парка «Себежский», где приостановлена выдача участков в собственность с дальнейшим жилым строительством.

«По Себежскому району у нас более 100 человек в очереди состоит, последний участок был предоставлен в 2017 году, после чего процесс остановился. Муниципалитет предлагает земельные участки за границами национального парка, и некоторые семьи согласились на такие условия. Теперь остались те, кто хотят участки именно в городе или в границах национального парка», — пояснила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила, что ранее для предоставления многодетным семьям в деревне Угаринка было выделено порядка 200 участков, но их выдача была приостановлена областной прокуратурой, а возобновление возможно при принятии решения на федеральном уровне.

Вера Емельянова добавила, что с заявительницей ведется адресная работа по подбору земельного участка. Региональный комитет по управлению государственным имуществом предложил четыре участка за пределами национального парка. Один из вариантов, который понравился заявительнице, расположен в деревне Загады в двух километрах от Себежа.

Лариса Васильева отметила, что в настоящее время комитет прорабатывает с профильными ведомствами вопрос беспрепятственной выдачи этого надела, а также отсутствие всех возможных ограничений. Поскольку общая площадь земли составляет около 11 тыс квадратных метров, в дальнейшем можно будет рассмотреть вопрос предоставления участков в этом населенном пункте и другим многодетным семьям, заметила Лариса Васильева.

Михаил Ведерников поддержал инициативу, а также поручил оказать содействие заявительнице в оформлении земельного участка при положительном решении профильных ведомств.

Он также подчеркнул, что вопрос предоставления земельных участков для жилого строительства на территории национальных парков, который ранее поднимался во время рабочей встречи спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с активом региона, планируется рассмотреть во время выездного заседания профильного комитета нижней палаты парламента.