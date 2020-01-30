Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 77-летней годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В поселке Кунья в пятницу, 31 января, проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На воинском захоронении в населенном пункте состоялся торжественный митинг в память о бойцах Красной Армии, павших в кровопролитных боях с противником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова жителям района передал вице-губернатор Василий Осипов. «9 января 1942 года войска 3-й и 4-й Ударных армий начали Торопецко-Холмскую операцию, одним из результатов которой стало освобождение Куньинского района. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля», - напомнил Михаил Ведерников в поздравительном адресе.

«Сегодня Кунья - это сильный районный центр, где живут смелые и трудолюбивые жители, полные творческой энергии и желания сделать родной дом лучше»,- обратил внимание глава региона и пожелал населению удачи, благополучия и мирного неба над головой.

Участники памятного митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили к монументу на воинском захоронении цветы и венки.

Праздничные мероприятия продолжились в краеведческом музее районного центра, где прошла встреча с ветеранами. На сегодняшний день на территории Куньинского района всего три участника войны: супруги Гавриловы из деревни Огородцы, житель поселка Кунья Николай Сафронов. На Куньинской земле также живут порядка 120 тружеников тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.

Фото предоставлено редакцией газеты «Пламя».