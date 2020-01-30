Общество

Депутаты регионального парламента поздравили с 90-летием псковский медицинский колледж

Псковский медицинский колледж в пятницу отметил свой 90-летний юбилей. С памятной датой коллектив учреждения и его учащихся поздравили депутаты Псковского областного собрания. В торжественном концерте приняли участие главный врач городской больницы Алексей Васильев, а также заместитель председателя регионального парламента Юрий Сорокин, который оказал помощь учреждению в организации праздника.

Обращаясь к собравшимся, вице-спикер передал слова поздравлений от имени председателя Александра Котова и от всего депутатского корпуса. Он также вручил сотрудникам почетные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания.

«Медицинский колледж имеет почти вековую историю. Сменялись десятилетия, менялось название учреждения, который в свое время был и техникумом, и училищем. Но примечательно, что неизменным оставалось одно - стремление сотрудников и выпускников служить на благо людей: спасать их и оказывать всю необходимую помощь. Значение вашего учебного заведения сложно переоценить. Сейчас региону крайне необходимы медицинские кадры. И для нас важно, чтобы каждый из нынешних студентов обязательно продолжил работу в профессии на территории нашей области. А депутатский корпус со своей стороны будет стараться сделать все, чтобы в сфере здравоохранения были обеспечены достойные условия труда. Многое в этом направлении уже сделано, но работы предстоит еще много», - сказал Юрий Сорокин, обращаясь к собравшимся.