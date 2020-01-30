Общество

Псковичке назначены обязательные работы за неуплату алиментов

За неоднократную неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка псковичка приговорена к наказанию в виде обязательных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы города Пскова. Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ.

В суде установлено, что в период с 21 ноября 2018 года по 17 июня 2019 подсудимая без уважительных причин выплату средств на содержание несовершеннолетней дочери не предпринимала, являясь трудоспособной мер к трудоустройству не предпринимала, как и мер к погашению задолженности по выплате алиментов в размере 80 078 руб.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, а также того, что женщина впервые привлекается к уголовной ответственности назначил виновной наказание в виде 5 месяцев обязательных работ с удержанием 10 % в доход государству.

Приговор суда не вступил в законную силу.