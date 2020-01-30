Общество

«Акценты» Донецкого: Наказание за чиновничье хамство, Псков без снега и Театр кукол вместо «Таблетки»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Утрата доверия. Что показал случай с отставкой губернатора Чувашии.

Грязный январь. Помощница депутата гордумы призвала чиновников пересесть на велосипеды.

Достаточно одной «таблетки». Глава региона объявил о поддержке театральных деятелей Псковщины.

Следует признать, что январь 2020 года оказался на удивление жарким месяцем в информационно-политическом смысле. Мы уже забыли о войне в Сирии, ситуации в Иране и прочих еще недавно обсуждаемых темах, настолько стремительно поменялась актуальная повестка дня. В середине месяца президент Путин запустил конституционную реформу и сменил в России правительство, а в последнюю неделю медиа все больше пугают (и одновременно пытаются успокаивать) население коронавирусом из КНР. На все эти информационные «бомбы» наслаивается температурная хроника беспрецедентно теплой и бесснежной зимы, в которой многие наблюдатели тоже видят некий мрачный знак. Значит, кликушествующая девочка Грета Тунберг была права? И нас ждет неминуемый Армагеддон планетарного потепления?

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемии нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В самом Китае меры по борьбе с болезнью больше напоминают военную операцию. К утру 31 января в мире насчитывают почти 10 тысяч зараженных, 213 из них умерли. Новость о том, что коронавирус убивает преимущественно пожилых людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, вряд ли внушает оптимизм людям среднего возраста.

На этом апокалипсическом фоне скандал с губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым выглядит как скверный анекдот. Напомню, Игнатьев пошутил на церемонии вручения ключей от автомобилей пожарным в Чебоксарах, заставив подпрыгнуть, как собачку, офицера МЧС. Видео стало достоянием соцсетей, сразу же начался оголтелый критический хайп, и никакие оправдания губернатора и его жены, - мол, злого умысла в жесте чинуши не было, - уже не помогли.

Сначала чиновника решением президиума Генсовета партии исключили из «Единой России» за то, что «унизил честь и достоинство офицера МЧС, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов», демонстрировал «чванство и барские замашки». Формулировка принадлежит экс-губернатору Псковской области, а ныне секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, выложившему оценку случившегося в Instagram.

А уже в среду незадачливого губернатора отправил в отставку президент Путин, как говорится в подобных случаях, «в связи с утратой доверия». Вспомним аналогичный эпизод с «матерным видео» при участии главы Печорского района Сопотова.

Вот так, взяли и показательно «выпороли». Быстро и больно. Чтобы другим неповадно было. Выкинули «верного солдата партии» из обоймы, как шелудивого пса. Спрашивается, за что? За дурацкую шутку? Что-то явно изменилось в Датском королевстве. Тут же в пандан подоспела свежая история из Керчи, где две чиновницы неудачно поздравили блокадниц.

Все развивалось примерно по тому же сценарию, что и в случае с губернатором Чувашии. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула заявились в гости к старушкам в роскошных шубах и с «символическими батонами» в руках. Всего они посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. И сами же выложили фото в интернет в качестве отчета. «Похвалились заботой», называется. Фотографии попали в соцсети, и началось: посмотрите, как «партия власти» издевается над ветеранами!

В итоге обе чиновницы уже написали заявления об отставке. Скорей всего, тетки даже не поняли, за что их подвергли столь жесткой обструкции. Они ведь, опять же, не желали ничего дурного. Цитирую: «Никакого преднамеренного умысла кого-то обидеть не было. Мы всё делали правильно, стараясь окружить заботой и вниманием ветеранов. Блокадницы и их семьи, наоборот, благодарят, что мы приехали к ним», - оправдывалась градоначальница. А вот глава Крыма Сергей Аксенов посчитал иначе и написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история», и - цитирую: «батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям».

Разумеется, никакого злого умысла не было, и в первом, и во втором случаях, и блокадницы были благодарны за пироги, да и прыгавший за ключом пожарный заявлял, что он не в претензии. Просто со стороны все это выглядело крайне глупо и стрёмно.

Что же на самом деле произошло? Воспользуюсь официальной формулировкой: «в связи с утратой доверия». Произошло то, что чиновники полностью утратили доверие, и не только президента, но прежде всего - народа. И сами этого еще не поняли. Ведут себя, как и прежде. То есть по-барски. Заявляются в дорогих шубах к пенсионерам. Глупо шутят со служивыми людьми. А ситуация-то кардинально изменилась. Народ постепенно сатанеет, и находит любой повод для того, чтобы подловить чинуш на их косяках, вольных или невольных. Выложить скандальные «видосики» в интернет.

Ну, а руководство страны оперативно реагирует на последствия. Подает низовому звену знаки: посмотрите на губернатора Игнатьева и не делайте так никогда! Исключение из партии и отставка Игнатьева – это послание. Только не простым людям, а как раз чиновникам всех уровней: прежде чем что-то ляпнуть или сделать, думайте, как это будет выглядеть. Положение чиновников сейчас не самое приятное: они оказались как бы между двух огней. Снизу и сверху. Но сочувствовать мы им, конечно, не станем.

Вернемся в Псков. Помощница депутата гордумы Григория Стороненкова, известная общественница Елена Демченкова передвигается по городу на велосипеде. Еще в ноябре месяце прошлого года она заметила, что город не убирается от слова «никак». В связи с чем еще в начале декабря она составила депутатское письмо в контрольное управление администрации Псковской области.

Смотрите также Приглашаю на велопрогулки по Пскову

Ответ, полученный спустя месяц, уже после новогодних праздников, можно назвать классической отпиской в жанре абсурда. Начальник контрольного управления Симонова в лице исполнителя с каламбурно подвернувшейся фамилией Грязнова ответили, что контроль организован, а если депутат обнаружит, что работы по содержанию улиц выполняются некачественно, то может вновь обратиться в контрольное управление, а вообще все работы принимает заказчик, то есть управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Понятно, что такой, с позволения сказать, «ответ» не удовлетворил помощницу депутата, и она публично, через обращение в СМИ, пригласила начальника УГХ Пскова Николая Баринова и начальника контрольного управления Наталью Симонову прокатиться на велосипедах. Да, взять и проехаться по дорогам, по которым ежедневно ездит сама Елена, и которые как будто у нас убираются (на самом деле - нет).

В список Демченковой вошли практически все основные магистрали Пскова. Почему бы в самом деле не прокатиться по городу, тем более, теплая погода позволяет?. Только следует надеть ОЗК – общевойсковой защитный комплект, предупредила Елена, потому что грязь на одежде с головы до пяток велосипедистам гарантирована. В качестве доказательства Елена приложила снятое ею видео.

Напомню, что это уже второе видео подобного рода (первое сделали активисты движения «Убитые дороги»), свидетельствующее о том, что город в январе убирается через пень колоду, хотя городские чиновники и пытаются убедить нас в обратном. При этом они зачем-то не устают повторять, что сэкономленные от уборки деньги никуда не денутся и будут потрачены с умом. И тут снова закралось подозрение: может, что-то не так с контрактом? В смысле он подписан с подрядчиком на уборку именно снега, а не грязи, и если снега нет, то и убирать город не надо?

Вот такая, извините за мой французский, получается херня. Потому что город убирается из рук вон плохо, и в этом каждодневно убеждаются все жители, не только велосипедисты. Неделю назад по Рижскому проехало два трактора для отвода глаз, но грязь и ныне там. Городские коммунальщики над нами что, издеваются?

Ну да, сейчас последует бесснежный февраль. В марте все высохнет, природа обойдется без подрядчиков, и жители получат очередные пылевые бури в Пскове со всеми причитающимися «прелестями» - аллергией дыхательных органов и скрипом песка на зубах. Отличная «экономия» на бесснежной зиме, ничего не скажешь!

И я завершаю. Развлекательный портал «Тайм-аут» опубликовал свой список лучших спектаклей театральной России: «Золотая маска»: 9 спектаклей, которые нельзя пропустить», цитирую лестную оценку столичного журнала: «Если вы заядлый театрал, то наверняка знаете, что Псковский театр драмы – в авангарде современного театра». (Конец цитаты).

Издание приглашает посетить спектакли фестиваля национальной премии «Золотая маска», в которой псковский «Ревизор» претендует на победу в 5 номинациях.

Это что касается, творческого успеха, но ему сопутствуют и хорошие новости в части организации театральной жизни в регионе. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с ведущими театральными деятелями области, и известия, скажем прямо, удивительные. Губернская власть намерена всерьез поддержать артистов.

Вот просто перечисляю по пунктам: 3,7 миллиона рублей из регионального бюджета будет направлено на повышение зарплат: обладатели званий «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств» получат по 25 тысяч рублей единовременно, и по 5 тысяч будут получать каждый месяц ежемесячно, пока продолжают работу в театрах. Четыре молодые семьи работников театров получат квартиры с возможностью дальнейшей их приватизации. Еще пять молодых специалистов будут получать стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц в течение года.

Великолукский драмтеатр и Псковский театр кукол получат 19 миллионов рублей от «Единой России» на постановку спектаклей, и еще по 500 тысяч на гастрольную деятельность. Семь миллионов получит Псковский театр драмы на постановку семи новых спектаклей. И, наконец, Псковский театр кукол получит новое здание. Звучит как сенсация, сопоставимая с известием о реставрации Псковского театра драмы девять лет назад.

Как объявил губернатор Ведерников, досуговый центр в псковском парке культуры и отдыха, больше известный псковичам как «Таблетка», будет реконструирован для областного Театра кукол. Предполагаемая стоимость проекта - почти 400 миллионов рублей. И здесь я соглашусь с театральными деятелями региона: подобных масштабов мы действительно не видели со времен Изборского юбилея, под который был отреставрирован Народный дом имени Пушкина. Что до премьер, то очередные – ждут зрителей уже в феврале и марте.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий