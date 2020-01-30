Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Рекомендовано самой природой
В чем гулять в конце зимы?
Дима Билан снова в БКЗ!
Группа BrainStorm в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Рейтингомер Командный зачет
Гражданская пресса в 2019
Гонки по вертикали
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Общество 30.01.2020 20:500 В Пскове собираются разграничить рекламу, городскую информацию и вывески 31.01.2020 19:310 Депутаты регионального парламента поздравили с 90-летием псковский медицинский колледж 31.01.2020 18:570 «Акценты» Донецкого: Наказание за чиновничье хамство, Псков без снега и Театр кукол вместо «Таблетки» 31.01.2020 18:120 Псковичке назначены обязательные работы за неуплату алиментов 31.01.2020 18:070 Чиновники поздравили Псковский медицинский колледж с 90-летием и пообещали студентам много работы и хорошие зарплаты 31.01.2020 17:560 Губернатор провел рабочее совещание по вопросу выделения земель многодетным семьям в Себежском районе
 
 
 
Самое популярное 29.01.2020 17:111 Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют ряд выплат 29.01.2020 14:057 Адвокаты по делу об отмывании псковичами 1,5 млрд рублей: Это дело - звоночек всему бизнес-сообществу 25.01.2020 16:4912 Обвешанную «соболями» Оксану Федорову опозорили за безвкусицу 27.01.2020 08:493 Ушла из жизни зампрокурора Пскова Марина Яковлева 26.01.2020 20:0726 Артемий Лебедев о Пскове: Ужасное, чудовищное, провинциальное нечто
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Наказание за чиновничье хамство, Псков без снега и Театр кукол вместо «Таблетки»

31.01.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Утрата доверия. Что показал случай с отставкой губернатора Чувашии.
Грязный январь. Помощница депутата гордумы призвала чиновников пересесть на велосипеды.
Достаточно одной «таблетки». Глава региона объявил о поддержке театральных деятелей Псковщины.

Следует признать, что январь 2020 года оказался на удивление жарким месяцем в информационно-политическом смысле. Мы уже забыли о войне в Сирии, ситуации в Иране и прочих еще недавно обсуждаемых темах, настолько стремительно поменялась актуальная повестка дня. В середине месяца президент Путин запустил конституционную реформу и сменил в России правительство, а в последнюю неделю медиа все больше пугают (и одновременно пытаются успокаивать) население коронавирусом из КНР. На все эти информационные «бомбы» наслаивается температурная хроника беспрецедентно теплой и бесснежной зимы, в которой многие наблюдатели тоже видят некий мрачный знак. Значит, кликушествующая девочка Грета Тунберг была права? И нас ждет неминуемый Армагеддон планетарного потепления?

В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемии нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В самом Китае меры по борьбе с болезнью больше напоминают военную операцию. К утру 31 января в мире насчитывают почти 10 тысяч зараженных, 213 из них умерли. Новость о том, что коронавирус убивает преимущественно пожилых людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, вряд ли внушает оптимизм людям среднего возраста.

На этом апокалипсическом фоне скандал с губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым выглядит как скверный анекдот. Напомню, Игнатьев пошутил на церемонии вручения ключей от автомобилей пожарным в Чебоксарах, заставив подпрыгнуть, как собачку, офицера МЧС. Видео стало достоянием соцсетей, сразу же начался оголтелый критический хайп, и никакие оправдания губернатора и его жены, - мол, злого умысла в жесте чинуши не было, - уже не помогли.

Сначала чиновника решением президиума Генсовета партии исключили из «Единой России» за то, что «унизил честь и достоинство офицера МЧС, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов», демонстрировал «чванство и барские замашки». Формулировка принадлежит экс-губернатору Псковской области, а ныне секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, выложившему оценку случившегося в Instagram.

А уже в среду незадачливого губернатора отправил в отставку президент Путин, как говорится в подобных случаях, «в связи с утратой доверия». Вспомним аналогичный эпизод с «матерным видео» при участии главы Печорского района Сопотова.

Вот так, взяли и показательно «выпороли». Быстро и больно. Чтобы другим неповадно было. Выкинули «верного солдата партии» из обоймы, как шелудивого пса. Спрашивается, за что? За дурацкую шутку? Что-то явно изменилось в Датском королевстве. Тут же в пандан подоспела свежая история из Керчи, где две чиновницы неудачно поздравили блокадниц.

Все развивалось примерно по тому же сценарию, что и в случае с губернатором Чувашии. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула заявились в гости к старушкам в роскошных шубах и с «символическими батонами» в руках. Всего они посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. И сами же выложили фото в интернет в качестве отчета. «Похвалились заботой», называется. Фотографии попали в соцсети, и началось: посмотрите, как «партия власти» издевается над ветеранами!

В итоге обе чиновницы уже написали заявления об отставке. Скорей всего, тетки даже не поняли, за что их подвергли столь жесткой обструкции. Они ведь, опять же, не желали ничего дурного. Цитирую: «Никакого преднамеренного умысла кого-то обидеть не было. Мы всё делали правильно, стараясь окружить заботой и вниманием ветеранов. Блокадницы и их семьи, наоборот, благодарят, что мы приехали к ним», - оправдывалась градоначальница. А вот глава Крыма Сергей Аксенов посчитал иначе и написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история», и - цитирую: «батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям».

Разумеется, никакого злого умысла не было, и в первом, и во втором случаях, и блокадницы были благодарны за пироги, да и прыгавший за ключом пожарный заявлял, что он не в претензии. Просто со стороны все это выглядело крайне глупо и стрёмно.

Что же на самом деле произошло? Воспользуюсь официальной формулировкой: «в связи с утратой доверия». Произошло то, что чиновники полностью утратили доверие, и не только президента, но прежде всего - народа. И сами этого еще не поняли. Ведут себя, как и прежде. То есть по-барски. Заявляются в дорогих шубах к пенсионерам. Глупо шутят со служивыми людьми. А ситуация-то кардинально изменилась. Народ постепенно сатанеет, и находит любой повод для того, чтобы подловить чинуш на их косяках, вольных или невольных. Выложить скандальные «видосики» в интернет.

Ну, а руководство страны оперативно реагирует на последствия. Подает низовому звену знаки: посмотрите на губернатора Игнатьева и не делайте так никогда! Исключение из партии и отставка Игнатьева – это послание. Только не простым людям, а как раз чиновникам всех уровней: прежде чем что-то ляпнуть или сделать, думайте, как это будет выглядеть. Положение чиновников сейчас не самое приятное: они оказались как бы между двух огней. Снизу и сверху. Но сочувствовать мы им, конечно, не станем.

Вернемся в Псков. Помощница депутата гордумы Григория Стороненкова, известная общественница Елена Демченкова передвигается по городу на велосипеде. Еще в ноябре месяце прошлого года она заметила, что город не убирается от слова «никак». В связи с чем еще в начале декабря она составила депутатское письмо в контрольное управление администрации Псковской области.

Ответ, полученный спустя месяц, уже после новогодних праздников, можно назвать классической отпиской в жанре абсурда. Начальник контрольного управления Симонова в лице исполнителя с каламбурно подвернувшейся фамилией Грязнова ответили, что контроль организован, а если депутат обнаружит, что работы по содержанию улиц выполняются некачественно, то может вновь обратиться в контрольное управление, а вообще все работы принимает заказчик, то есть управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Понятно, что такой, с позволения сказать, «ответ» не удовлетворил помощницу депутата, и она публично, через обращение в СМИ, пригласила начальника УГХ Пскова Николая Баринова и начальника контрольного управления Наталью Симонову прокатиться на велосипедах. Да, взять и проехаться по дорогам, по которым ежедневно ездит сама Елена, и которые как будто у нас убираются (на самом деле - нет).

В список Демченковой вошли практически все основные магистрали Пскова. Почему бы в самом деле не прокатиться по городу, тем более, теплая погода позволяет?. Только следует надеть ОЗК – общевойсковой защитный комплект, предупредила Елена, потому что грязь на одежде с головы до пяток велосипедистам гарантирована. В качестве доказательства Елена приложила снятое ею видео.

Напомню, что это уже второе видео подобного рода (первое сделали активисты движения «Убитые дороги»), свидетельствующее о том, что город в январе убирается через пень колоду, хотя городские чиновники и пытаются убедить нас в обратном. При этом они зачем-то не устают повторять, что сэкономленные от уборки деньги никуда не денутся и будут потрачены с умом. И тут снова закралось подозрение: может, что-то не так с контрактом? В смысле он подписан с подрядчиком на уборку именно снега, а не грязи, и если снега нет, то и убирать город не надо?

Вот такая, извините за мой французский, получается херня. Потому что город убирается из рук вон плохо, и в этом каждодневно убеждаются все жители, не только велосипедисты. Неделю назад по Рижскому проехало два трактора для отвода глаз, но грязь и ныне там. Городские коммунальщики над нами что, издеваются?

Ну да, сейчас последует бесснежный февраль. В марте все высохнет, природа обойдется без подрядчиков, и жители получат очередные пылевые бури в Пскове со всеми причитающимися «прелестями» - аллергией дыхательных органов и скрипом песка на зубах. Отличная «экономия» на бесснежной зиме, ничего не скажешь!

И я завершаю. Развлекательный портал «Тайм-аут» опубликовал свой список лучших спектаклей театральной России: «Золотая маска»: 9 спектаклей, которые нельзя пропустить», цитирую лестную оценку столичного журнала: «Если вы заядлый театрал, то наверняка знаете, что Псковский театр драмы – в авангарде современного театра». (Конец цитаты).

Издание приглашает посетить спектакли фестиваля национальной премии «Золотая маска», в которой псковский «Ревизор» претендует на победу в 5 номинациях.

Это что касается, творческого успеха, но ему сопутствуют и хорошие новости в части организации театральной жизни в регионе. На прошлой неделе состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова с ведущими театральными деятелями области, и известия, скажем прямо, удивительные. Губернская власть намерена всерьез поддержать артистов.

Вот просто перечисляю по пунктам: 3,7 миллиона рублей из регионального бюджета будет направлено на повышение зарплат: обладатели званий «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств» получат по 25 тысяч рублей единовременно, и по 5 тысяч будут получать каждый месяц ежемесячно, пока продолжают работу в театрах. Четыре молодые семьи работников театров получат квартиры с возможностью дальнейшей их приватизации. Еще пять молодых специалистов будут получать стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц в течение года.

Великолукский драмтеатр и Псковский театр кукол получат 19 миллионов рублей от «Единой России» на постановку спектаклей, и еще по 500 тысяч на гастрольную деятельность. Семь миллионов получит Псковский театр драмы на постановку семи новых спектаклей. И, наконец, Псковский театр кукол получит новое здание. Звучит как сенсация, сопоставимая с известием о реставрации Псковского театра драмы девять лет назад.

Как объявил губернатор Ведерников, досуговый центр в псковском парке культуры и отдыха, больше известный псковичам как «Таблетка», будет реконструирован для областного Театра кукол. Предполагаемая стоимость проекта - почти 400 миллионов рублей. И здесь я соглашусь с театральными деятелями региона: подобных масштабов мы действительно не видели со времен Изборского юбилея, под который был отреставрирован Народный дом имени Пушкина. Что до премьер, то очередные – ждут зрителей уже в феврале и марте.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 578 человек
31.01.2020, 19:370 В день памяти Пушкина псковичей приглашают в «Михайловское» 31.01.2020, 19:310 Депутаты регионального парламента поздравили с 90-летием псковский медицинский колледж 31.01.2020, 18:570 «Акценты» Донецкого: Наказание за чиновничье хамство, Псков без снега и Театр кукол вместо «Таблетки» 31.01.2020, 18:390 Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
31.01.2020, 18:240 В транспортном комитете не оценили состояние «расходящегося» моста в Усвятском районе как аварийное 31.01.2020, 18:120 Псковичке назначены обязательные работы за неуплату алиментов 31.01.2020, 18:070 Чиновники поздравили Псковский медицинский колледж с 90-летием и пообещали студентам много работы и хорошие зарплаты 31.01.2020, 18:032 В Пскове раскрыто совершенное 12 лет назад двойное убийство
31.01.2020, 17:560 Губернатор провел рабочее совещание по вопросу выделения земель многодетным семьям в Себежском районе 31.01.2020, 17:450 Псковский «Горводоканал» сообщил о восстановлении покрытия дороги у Псковской городской больницы 31.01.2020, 17:433 Депутат-«яблочник» Дмитрий Пермяков подал в суд на главу Пскова Елену Полонскую 31.01.2020, 17:382 Уголовное дело Михаила Гавунаса возвращено в следственный комитет для устранения нарушений
31.01.2020, 17:361 Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 78-летней годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков 31.01.2020, 17:310 Эксперт рассказала об опасности нового вида клопов 31.01.2020, 17:220 В Россельхознадзоре рассказали об эпизоотической ситуации в Псковской области 31.01.2020, 17:200 Билеты на поезд Псков – Москва можно приобрести со скидкой до 4 февраля
31.01.2020, 17:060 Лапароскопическая операция по новой методике проведена 31 января в Пскове 31.01.2020, 17:000 В Псковском районе в кювет опрокинулся КАМАЗ с прицепом 31.01.2020, 16:520 Псковичей приглашают принять участие в киберспортивных соревнованиях в марте 31.01.2020, 16:455 Все там будем
31.01.2020, 16:400 В Псковской области определились победители регионального этапа «Мини-футбол – в школу» 31.01.2020, 16:183 «Спецтранском» и «Экор.Ос» через суд требуют взыскать с «Экопрома» более 15,6 млн рублей 31.01.2020, 16:120 В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом 31.01.2020, 16:020 Себежскому таможенному посту МАПП Бурачки исполнилось 25 лет
31.01.2020, 15:510 Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве 31.01.2020, 15:450 Псковской молодежный центр приглашает на бал 31.01.2020, 15:411 В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса. ВИДЕО 31.01.2020, 15:380 Сайт «Европы Плюс» при помощи нейросети заговорил голосами знаменитостей
31.01.2020, 15:364 «Филиал Рижского проспекта», ремонт дворовых проездов и демонтаж гаражей — Елена Полонская побывала на своем округе 31.01.2020, 15:330 Александр Нестерук: Маска - единственное надежное средство от инфекций 31.01.2020, 15:270 Опрос показал, что Петров и Нагиев - самые красивые мужчины России, после Путина 31.01.2020, 15:240 Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
31.01.2020, 15:150 «Дело Луначарского» с группой «Постоянные». ВИДЕО 31.01.2020, 15:082 Эксперт: В псковских медучреждениях имеется большой запас препаратов против короновируса 31.01.2020, 15:010 В России предлагают штрафовать за нарушение порядка оказания медпомощи 31.01.2020, 14:522 Стал известен топ-6 организаций Псковской области, уплативших больше всего налогов в федеральный бюджет
31.01.2020, 14:490 «Псков-747» провел свой первый матч в 2020 году 31.01.2020, 14:451 Галина Неваленная: Прививка от гриппа не защищает от короновируса, но привитый человек имеет больше шансов не заболеть 31.01.2020, 14:400 Президент поддержал идею «Единой России» об увеличении призового фонда конкурса «Муниципальная практика» 31.01.2020, 14:340 Подросткам могут ограничить досуг за правонарушения
31.01.2020, 14:210 За недолив топлива на заправках могут ввести штраф с 2021 года 31.01.2020, 14:160 Александр Козловский обсудил инициированные президентом изменения с гдовским активом 31.01.2020, 14:150 В России увеличат штрафы для авиадебоширов 31.01.2020, 14:120 Жители и организации Псковской области стали направлять больше денег в консолидированный бюджет РФ
31.01.2020, 14:111 Александр Нестерук: Грипп не дошел до Псковской области 31.01.2020, 14:040 ТРК «Акваполис» приглашает псковичей совместить шоппинг и отдых 31.01.2020, 14:030 Защиту кандидатской диссертации для аспирантов предлагают сделать обязательной 31.01.2020, 14:000 «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности, заявил Андрей Турчак
31.01.2020, 13:581 Эксперты объяснили разницу между вином в бутылках и в тетра-паках 31.01.2020, 13:570 В Псковской области в 2020 году пройдет 112 избирательных кампаний 31.01.2020, 13:563 Андрей Турчак: Закон о запрете высадки детей из транспорта примут во всех регионах 31.01.2020, 13:550 Соломенных богатырей, колдунов и девиц можно увидеть на новой выставке в Михайловском
31.01.2020, 13:310 Сотрудники псковского ФСИН пресекли проникновения в учреждения ведомства более 79 г наркотиков в 2019 году 31.01.2020, 13:180 Житель Пыталовского района получил условный срок за насилие в отношении полицейского 31.01.2020, 13:020 Налоговики рассказали о способе получить данные по банкротству известных псковичей 31.01.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с группой «Постоянные»
31.01.2020, 12:530 Сегодня можно успеть приобрести билеты за полцены на февральские спектакли Псковского драмтеатра 31.01.2020, 12:480 В псковских колониях нарушалось законодательство при расследовании несчастных случаев на производстве 31.01.2020, 12:250 Задолженность по имущественным налогам жителей Псковской области возросла 31.01.2020, 12:240 Пскович получил ранения в результате подрыва боеприпасов у него в гараже
31.01.2020, 12:241 Под крышей дома своего 31.01.2020, 12:180 Два цифровых избирательных участка появятся в Псковской области в 2020 году 31.01.2020, 12:110 Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур 31.01.2020, 11:580 ОПФР по Псковской области: получить консультацию по пенсионным вопросам жители региона могут несколькими способами
31.01.2020, 11:511 Автоледи за рулем «Ниссана» сбила пешехода в Великих Луках 31.01.2020, 11:450 Исследователи рассказали о последствиях отказа от курения для пожилых 31.01.2020, 11:360 Прокуратура Пыталовского района обязала местную администрацию снести аварийный дом в центре города 31.01.2020, 11:320 Житель Гдовского района совершил фиктивную постановку на учет иностранки
31.01.2020, 11:295 Благодаря благотворителям в Псковскую областную больницу поступили новые кровати, тумбочки и матрасы 31.01.2020, 11:240 Псковичей приглашают в Изборск и Печоры на масленичные гуляния 31.01.2020, 11:220 Россию атакуют опасные тропические клопы 31.01.2020, 11:210 На фронте - без перемен
31.01.2020, 11:181 «Дело Луначарского»: Есть ли будущее у молодых музыкантов в Пскове? 31.01.2020, 11:160 В Пскове усилят контроль за ходом реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ и детских садов 31.01.2020, 11:101 Правительство Чувашии ушло в отставку 31.01.2020, 11:030 У великолучанки из спальни в ее квартире украли золотое украшение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.